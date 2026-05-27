レアル・マドリード、19歳のウイング獲得へ。ディオマンデの代役はビニシウス？

レアル・マドリードがRBライプツィヒの19歳ウイング、ディオマンデの獲得に動いている。彼は新監督の下で重要な役割を担う見込みで、ビニシウス・ジュニアの代役として期待されている。ディオマンデは契約延長を急がない姿勢を見せつつ、ライプツィヒへの感謝を表明。高額な移籍金が成立するかが焦点となる。

レアル・マドリード が、 RBライプツィヒ に所属する19歳のウイング、 ディオマンデ の獲得を狙っている。 彼は今季、ブンデスリーガで頭角を現し、その才能がヨーロッパ中で注目を集めている。

特にレアル・マドリードの新監督は、彼のスピードとドリブル技術を高く評価しており、チームの攻撃の新たな核として期待している。 現地メディア『マルカ』によると、ディオマンデはビニシウス・ジュニアの代役として起用される可能性が高いという。 ビニシウスが将来的にクラブを離れる場合、その穴を埋めるべく、レアルは早急な補強を検討している。 ディオマンデ自身は、自身の将来について冷静な姿勢を見せている。

会見で彼は「契約延長は急がない。2027年まで契約がある。 マドリードとも話し合うべきことは多いが、双方とも冷静だ。 会長と私は互いに信頼している」と語った。 また、RBライプツィヒへの感謝の気持ちも強調し、「このクラブは家族を助けてくれた。

感謝しているし、ピッチで恩返ししたい。 今すぐ去るつもりはない」と述べた。 さらに「今後はどうなるか分からない。 夏にワールドカップがあり、その後に何があるかは誰にも分からない」と続け、移籍の可能性を完全には否定しなかった。

この10代選手はレアル・マドリードへの移籍に前向きと見られているが、取引は高額になる見通しだ。 ライプツィヒ首脳陣はディオマンデとの契約を早期に延長し、2027年までの放出を計画している。 それでも、来夏の移籍の可能性は残されている。 移籍金が1億5000万ユーロに近づけば、ライプツィヒも売却を検討せざるを得ない。

特に今夏のワールドカップでディオマンデが活躍すれば、その価値はさらに高騰する可能性がある。 一方、レアル・マドリードにはビニシウスの売却益を見込めば、必要な資金を十分に用意できるだろう。 クラブはすでに新監督の下での補強計画を進めており、ベンフィカとも交渉中だ。 正式発表は先になるが、63歳のポルトガル人監督は裏で補強を仕切っているとも報じられている。 ディオマンデの去就は、今夏の移籍市場で最大の注目の一つとなりそうだ





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ディオマンデ レアル・マドリード 移籍 RBライプツィヒ ビニシウス

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

若き才能が集結する国際大会『モーリスレベロトーナメント』 「ABEMA」では、U-19日本代表戦を全試合＆決勝戦を無料生中継決定株式会社AbemaTVのプレスリリース（2026年5月25日 17時00分）若き才能が集結する国際大会『モーリスレベロトーナメント』 「ABEMA」では、U-19日本代表戦を全試合＆決勝戦を無料生中継決定

Read more »

悠仁さま、宮中晩さん会に今夜デビュー 国賓迎え最上級のおもてなし秋篠宮家の長男、悠仁さま（19）は27日夜、国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を歓迎する宮中晩さん会に初めて出席される。両国の関係を深める国際親善の大舞台。学業と両立させながら、最年少の皇族として活動の幅を広げられている。宮中晩さん会は国賓に対する最上級の接遇行事の一つで、天皇、皇后両陛下が主催される。2025年3月に国賓として来日したブラジルのルラ大統領夫妻を迎えて以来で、この

Read more »

南琴奈 活躍の裏には“ことなかれにしない主義” 昨年「ぼくほし」で脚光浴びたネクストブレーク若手女優｜Infoseekニュース昨年フジテレビ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」の生徒役で脚光を浴びた女優の南琴奈（19）にネクストブレ

Read more »

南琴奈 活躍の裏には“ことなかれにしない主義” 昨年「ぼくほし」で脚光浴びたネクストブレーク若手女優 - スポニチ Sponichi Annex 芸能昨年フジテレビ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」の生徒役で脚光を浴びた女優の南琴奈（19）にネクストブレークの兆しだ。

Read more »

【19%OFF】大型13インチタブレット「Teclast T65 256GB」が26,524円の大特価！6/2まで | Android 16 | 120Hz | 10000mAhGUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITEDのプレスリリース（2026年5月27日 09時00分）【19%OFF】大型13インチタブレット「Teclast T65 256GB」が26,524円の大特価！6/2まで | Android 16 | 120Hz | 10000mAh | SIMフリー

Read more »

U-19日本代表メンバー発表 W杯の練習パートナーに日本サッカー協会は北中米W杯に臨む日本代表の練習パートナーとなるU-19日本代表のメンバーと背番号、日程を発表。山口智氏が監督を務め、来月2日にメキシコへ出発する。

Read more »