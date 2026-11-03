レアル・マドリード対ラシン試合の審判判定をカタルーニャ紙が厳しく批判

カタルーニャ紙「ムンド・デポルティボ」は、レアル・マドリード対ラシン・サンタンデール戦の主審モヌエラ・モンテーロによるPK判定を不当と激しく批判。試合の行方を左右した疑わしい判定について詳報。

カタルーニャ 紙「 ムンド・デポルティボ 」は、 レアル・マドリード が ラシン・サンタンデール に3-0で勝利した試合の後、同クラブに対して痛烈な批判を展開した。主審 モヌエラ・モンテーロ が キリアン・エムバペ に対してPKを与えたことを受け、同紙はそれを「与えられるべきではなかった」と表現し、 レアル・マドリード が物議を醸す判定の恩恵を受けたと非難。この判定がジョゼ・モウリーニョ率いるチームに勝利への道を開いたとの見方を示した。

疑問の残るPK判定と紙面の主張

同紙は試合報道の見出しに辛辣な言葉を選び、こう記した。策略と疑わしい取引で知られるレアル・マドリードが、審判の助けを借りてラシンに勝利した。これは、試合開始から約10分後、エムバペとマテオ・ブラッティとのペナルティーエリア内での接触を受けて与えられたPKに対する異議を示すものだ。主審ただ一人がPKに値するファウルを見たとの見解を示し、ブラッティが腕を前に出したあとにフランス代表FWがエリア内で倒れたことが、モヌエラ・モンテーロの笛を鳴らすのに十分だったと皮肉を込めて指摘。その後、エムバペがこのPKを決め、レアル・マドリードにリードをもたらしたと伝えた。

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エムバペの得点とチームの連携

同紙はまた、エムバペのゴールの後に見られたレアル・マドリードの攻撃面での優位性に触れることも忘れなかった。アルダ・ギュレルとジュード・ベリンガムの連係を称賛し、それが2点目を生んだと報じた。トルコ代表の選手が味方のイングランド代表選手にパスを送り、彼がGKアギレサバラをかわして無人のゴールにボールを流し込んだのだ。この一連の攻撃は、単なる偶然ではなく、計画的な連携によるものとして描かれている。

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ラシンの苦境と後半の展開

さらに「ムンド・デポルティボ」は、3点目をアルバロ・マンティージャの負傷と結びつけ、それによってラシンが苦しい状況に置かれたとした。そのあと、ヤン・ディオマンデがペナルティーエリアの外から見事なシュートを放ち、ボールはゴール左右上角に収まり、前半終了前にレアル・マドリードのリードを3点に広げた。後半の読み解きにおいて同紙は、ラシンが試合の流れに戻り、レアル・マドリードにプレッシャーをかけようと試みたものの、スコアを変えることには成功しなかったと指摘。一方でエムバペは、シュートの一本がポストに当たり、二本目はクロスバーの上を越え、もう1点を追加する場面に近づいたと伝えた。

VAR確認による判定変更の経緯

同紙はまた、ペナルティーエリア内でのチュアメニへのハンドの事案にも言及した。主審は当初PKを与えたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」による確認の後にその判定を取り消した。同紙は、ボールがフランス代表の選手の足から手に跳ね返ったことを説明し、それが主審にファウルの認定を取り消させることにつながったとした。これらの一連の出来事は、試合の鍵を握る判定が多岐にわたっていたことを示唆しており、カタルーニャのメディアからの厳しい視線が今後も注がれる可能性がある。