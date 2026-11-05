レアル・マドリーが買い戻し検討 ラモン獲得争いにプレミア勢が激突

マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アーセナルらプレミアリーグ複数クラブが獲得を狙う若手DFラモン。レアル・マドリーが持つ2027年の買い戻しオプション行使が争奪戦を複雑化させている。

マンチェスター・ユナイテッド の首脳陣は、昨夏の移籍市場で守備陣の刷新が不発に終わった反省から、次世代のディフェンダー確保に本格的に乗り出している。特にアルゼンチン出身のマルティネスの将来への不安感が高まる中、クラブは長身で高い身体能力を持つスペイン人の若手選手を補強の中心候補として位置づけている。この選手は セリエA で確固たる地位を築き、欧州の各大手が注目する存在となっている。

ラモンの急成長と市場価値の評価推移

対象となるのは、2025年の夏に移籍市場でレアル・マドリーからイタリアのセリエAクラブへ移籍したDFラモンである。当時の移籍金は250万ユーロ（約210万ポンド／280万ポンド）と比較的低額だったが、その後の活躍により市場価値は劇的に上昇した。現在、その評価額は5000万ユーロ（約4180万ポンド／5630万ポンド）近くまで急騰していると伝えられている。

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セリエAにおけるラモンの地位は盤石であり、セスク・ファブレガス監督の下でレギュラーの座を確立している。彼は卓越したフィジカル面の存在感と、ボールを持った際の技術的な落ち着きを武器にしている。また、攻撃的なセットプレー時の得点力も高く評価されており、現代のサッカーに必要なセンターバックの要件をすべて満たしていると見なされている。

プレミアリーグ複数クラブによる激しい獲得競争

2027年の移籍市場を見据えてラモンの獲得に動き出すマンチェスター・ユナイテッドだが、その道は平坦ではない。プレミアリーグの他クラブとも熾烈な競争状態にあり、特にチェルシーの関心は根深い。チェルシーは6月からこの選手を追跡しており、他クラブの中で最も長期にわたって関心を寄せている状況だ。

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チェルシーのシャビ・アロンソ監督自身も、ラモンを個人のスタンフォード・ブリッジへ迎えることを強く望んでいるという。アロンソ監督の意向がクラブの方針に大きく影響することを考慮すると、チェルシーの獲得意欲は非常に高い水準にあると推測される。監督の個人的な願望が、チームの補強戦略の中心になっているケースは少なくない。

アーセナル、リヴァプール、フラムもまた、このセンターバックに関心を示している。しかし、現時点でのアーセナルの動きは、マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーほど具体的な段階には進んでいないと見られている。リヴァプールとフラムは興味を示しているものの、決定的なアプローチを行っているかどうかは不明確なままだ。このように、プレミアリーグ勢が軒並み関心を寄せる背景には、ラモンが持つポテンシャルに対する共通の認識がある。

レアル・マドリーの条項行使が争奪戦を複雑化

ラモンの移籍の可能性を大きく複雑にしている要因の一つが、昨年サンティアゴ・ベルナベウを去った際に結ばれた契約の詳細である。レアル・マドリーは、移籍金の50％を受け取る転売条項を保有しているだけでなく、2027年の移籍市場で有効な買い戻しオプションも保持している。この条項が、イングランドのクラブたちにとって大きな障壁となっている。

情報筋によると、レアル・マドリーは2027年に来夏の買い戻し条項を行使するかどうか、真剣に検討している段階にある。もしスペインの巨漢クラブがオプションを行使すれば、ラモンの将来を完全に掌握することになる。これにより、獲得を狙うイングランドのクラブは、レアル・マドリーと直接交渉を行う必要が生じる。これは、選手がコモなどの中間クラブを介さない純粋な選手獲得となる。

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買い戻しオプションが行使されれば、獲得クラブは多大な利益を得ることはできず、レアル・マドリーへの金銭的負担が増大するリスクを負うことになる。この状況は、資金繰りや予算配分に敏感なプレミアリーグのクラブにとって、決定を迫る難しい局面である。レアル・マドリーがどのようにこのオプションを扱うかにより、2027年の夏の移籍市場での争奪戦の結果が劇的に変化する可能性がある。