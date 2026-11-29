レアル・マドリーは本拠地でアラベスにまさかの敗戦。スター選手ベリンガムが終盤に重大な影響を及ぼすシミュレーションで退場となり、モウリーニョはまたもモウリーニョらしさを見せた。

ここで、23歳の世界的スターに欺く意図があったと決めつけるべきではない。 同様に、審判団の誠実さを疑うべきでもない。 したがって、VARはピッチ上の同僚に、ベリンガムが倒れたことで判断を誤った可能性を伝えたのだろう。

ソト・グラードも映像を見て同じ結論に達したようだ。 そうでなければ、最初の判定を覆すことはなかったはずだ。 その見方には確かに納得できる。 ベリンガムが倒れた直接の原因が、相手DFの脚だったとは言い難い。

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ただ、元ドルトムントのスターが単に欺こうとしたのか、それともそれほど強くない接触を大げさに倒れることで可視化しただけなのか、最終的な結論は出せないだろう。 そして、グレーゾーンの問題は常につきまとう。 規則が求める「明白な誤審」だったのか、ということだ。 審判をスケープゴートにしようとしているそこでモウリーニョの登場だ。