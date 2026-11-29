レアル・マドリーがアラベスに1-2で敗れた後、ジョゼ・モウリーニョ監督のヴィニシウス・ジュニオール先発起用や試合采配が批判を浴びている。レアル・マドリーOBのポリ・リンコン氏は、この判断がチームの崩壊を招きブーイングの原因になったと指摘し、選手の交代を含めた指揮官の選択がメンバーバランスに与える影響が再燃していると語った。

ジョゼ・モウリーニョ 監督が アラベス 戦で ヴィニシウス・ジュニオール を先発起用した判断が、新たな批判を呼んでいる。 レアル・マドリー は敗戦を避けられず、この試合をきっかけに、ブラジル人スターがチーム内で担う役割や、指揮官の選択がメンバー構成のバランスにどれほど影響しているのかをめぐる議論が再燃した。

批判は結果だけにとどまらない。 レアル・マドリーOBのポリ・リンコン氏は、モウリーニョ監督が試合の采配、とりわけ選手交代で誤りを犯したとの見方を示した。 レアル・マドリーはアラベスに1-2で敗れ、再びモウリーニョ監督に注目が集まった。 その采配の一部にはスタンドからブーイングが浴びせられた。

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最も目立ったのは、4試合の出場停止処分が明けたヴィニシウスを、ラ・リーガで初めて先発メンバーに起用することにこだわった点だ。 リンコン氏は、ポルトガル人指揮官の試合の読みは的確ではなかったと指摘し、「賢明な判断ではなかった。 彼がチームを崩壊させているから、ブーイングが起きたんだ」と語った。 また同氏は、ファンの怒りを買った特定の動きがあったとし、それはブラジル人ウイングに先発の座を与えることへのモウリーニョ監督のこだわりだとの見方を示した。