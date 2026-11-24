レアル・マドリーがPSVアイントホーフェン戦で3-1の逆転勝利を収め、チャンピオンズリーグで5連勝を達成し単独首位に立った。ベリンガムとエンバペの活躍が勝利の鍵となった。

レアル・マドリー は チャンピオンズリーグ で再び劇的な逆転勝利を記録し、勝ち点15で単独首位に立った。この勝利により、クラブ史上4度目となる大会初戦5試合全勝の快挙を成し遂げた。対戦相手の PSVアイントホーフェン は勝ち点4のまま下位に沈んだ。

レアル・マドリーはPSVアイントホーフェンに3-1で勝利し、クラブ通算5連勝を達成した。前半に先制を許すも、後半に3ゴールを奪い試合の流れを一気に自分たちのものにした。この結果、レアル・マドリーはグループステージで全勝を維持したまま、順位表でトップに立った。

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逆転劇の舞台裏と選手たちの反応

レアル・マドリーが5試合で3度の逆転劇を演じた理由について、関係者はキャラクター、メンタリティ、そしてハーフタイムの監督の言葉など、さまざまな要素が組み合わさった結果だと説明した。余裕を持って勝つことのできるチームへと成長する必要はあるものの、チームは今もなお向上の余地を持っていると認識している。

選手たちは試合後のインタビューで、サポーターの存在が勝利に大きく貢献したと語った。サンティアゴ・ベルナベウでの熱狂的な声援は、前半の苦しい展開においてネガティブな影響を受けないよう、チームにポジティブなエネルギーを与えた。選手たちは毎試合、一人ひとりがこのような後押しを必要としており、それが勝利への確信につながっていると強調した。

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試合の詳細と得点の瞬間

試合はPSVアイントホーフェンが優位に進んだ。32分、PSVのキャプテンであるイヴァン・ペリシッチがゴールを挙げ、レアル・マドリーを脅かした。これによりPSVが先制点を決め、前半をリードで折り返す形となった。

しかし、レアル・マドリーは50分に反撃の狼煙を上げた。レアル・マドリーのキャプテンであるフェデ・バルベルデがゴールを決め、同点に追いついた。この得点により試合は均衡状態に戻り、レアル・マドリーが勢いを取り戻し始めた。

60分、ジュード・ベリンガムが2点目を挙げ、レアル・マドリーはこの試合で初めてリードを奪った。続く64分にはキリアン・エンバペが3点目を決め、リードを広げた。わずか15分足らずで3ゴールを奪ったこの爆発的な攻撃が、試合の勝敗を決定的にした。

歴史的達成と今後の展望

レアル・マドリーがチャンピオンズリーグの最初の5試合で全勝を記録したのは、2011-12シーズン、2014-15シーズン、2023-24シーズンに続くクラブ史上4度目のことである。過去3度の全勝記録はいずれも少なくとも準決勝までチームを進歩させ、直近の2023-24シーズンでは優勝という最高の結果をもたらした。

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現在のレアル・マドリーは勝ち点15で全勝を維持しており、PSVアイントホーフェンは勝ち点4のまま28位にとどまっている。この結果を受け、レアル・マドリーは順調な滑り出しを達成し、次のステージへ向けて自信を高めている。選手たちは、継続的な努力とサポーターの支援により、さらなる成長を目指すと意欲を示している。