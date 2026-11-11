レアル・マドリードのエンドリッキ、1月移籍市場で今後が不透明へ

レアル・マドリードの20歳FWジャルディン・エンドリッキが、サンティアゴ・ベルナベウでの出場機会不足を受け、1月の移籍市場での在籍が不透明と語った。リヨンでの成功を胸に、フランス側への期限付き移籍も話題に。

レアル・マドリード の20歳FWジャルディン・ エンドリッキ は、 サンティアゴ・ベルナベウ での継続的な出場機会を得られていないことを理由に、1月の移籍市場での今後が不透明であると公式に発表した。

エンドリッキが語るマドリードでの将来

エンドリッキはインタビューで、マドリードでの生活の愛着を再度表明しながらも、現在の出場時間不足に対処するために撤退を検討する可能性を示唆した。彼は「自分のキャリアにとって最善を尽くせるよう神に心の平穏を祈っている。何があっても地に足をつけ、選手としての自分のために最善を尽くし続ける」と語った。

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同時に、ベルナベウでの練習や試合での貢献は限定的であるものの、ブラジル代表においてはカルロ・アンチェロッティ監督が率いるチームで重要な役割を担っている。彼は「まだ20歳だから、極端な手段を取る必要はない。ピッチに戻ってサッカーをすることが何よりも望ましい」と述べた。

リヨンでの成績と未来への期待

エンドリッキはリヨンへの期限付き移籍期間中に目覚ましい成果を挙げ、欧州トップレベルのプレッシャーを克服した実績を持つ。彼はリヨンでの稼働時間とゴール数をビッグピースとし、フランスリーグでの経験が自らの成長に大きく貢献したと語っている。

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リヨンでの成功は、彼にとって将来にわたる移籍の道を切り開く可能性を示す一助となる。彼は「リヨンでできたように、今後もゴールを決め、アシストをし続ける」など、成績を続ける意欲を明示した。

フランス移籍の可能性と今後の展望

エンドリッキの不透明な在籍状況は、1月の移籍市場が閉まった後にどこでプレーしているかが不明であるという点が大きな懸念材料になっている。彼は「今後の試合でプレーする場所は未定だ」と語り、移籍先はリヨンをはじめとするフランスのクラブが主な候補とされている。

民間報道によれば、現在は欧州各リーグのクラブから関心が寄せられており、リヨンに帰還するか、他のクラブへ移籍するかの選択が迫られている。マドリード側は彼の今後の配置について公式発表を行っていないが、20歳という若さとエンジン性を考慮すると、将来的に再びエンドリッキを公式チームに投入する可能性も示唆されている。

エンドリッキは「プレーに戻ることが何よりも希望であり、チームメートを助け、ゴールを決めることが最優先だ」と語り、今後の選択は自分の成長とチームへの貢献を両立させる点に重点を置くと述べた。