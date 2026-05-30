ルーベン・ディアス、マヤ・ジャマとの破局と浮気噂を否定 祖父への影響明かし異例の宣言

マンチェスター・シティのディフェンダー、ルーベン・ディアスがタレント・マヤ・ジャマとの交際終了を認め、浮き心が原因とするメディア報道を強く否定した。家族、特に高齢の祖父への影響を理由に沈黙を破り、プライバシー尊重を訴える異例の声明を発表。

マンチェスター・シティ に所属するポルトガル代表ディフェンダー、 ルーベン・ディアス は、タレントの マヤ・ジャマ との交際終了を公に認め、浮気が原因であるという一連の噂を強く否定した。

数週間にわたってメディアやインターネット上で拡散された憶測に対し、沈黙を守り続けていたディアスだったが、報道の影響が家族、特に高齢の祖父にまで及んでいることを明かし、今回の声明発表に至った。 彼は自身のインスタグラムを介して、85歳の祖父がニュースで繰り返し報道を見て「彼女を裏切ったのか」と尋ねてきたことを挙げ、「一線を引く必要があると感じた」と述べた。 ディアスは、マヤ・ジャマとの関係は「常に相互尊重に基づくもの」であり、「一線を越えたことは一度もない」と断言。

破局の理由はあくまで2人だけのものであるとし、これまで「大人として冷静に対応してきた」が、最近の報道が「クリックを稼ぐために嘘をついたりイメージを歪めたりする」ものであると批判した。 さらに、「私とマヤを尊重し、関係が終わっても必ずしも裏切りがあるわけではないと理解してください」と訴え、両者のプライバシーと関係の終わりを軽々しく臆測しないよう求めた。

ディアスが私生活に関して公に発言することは極めて異例であり、この声明は一連の過熱報道への強い強い怒りと、家族を守る意志がにじむものとなっている。2人の交際は、2024年11月にマンチェスターで開催されたMTV EMAでの出会いをきっかけに始まり、2025年4月に正式に交際が公表されていた。 しかし、5月中旬頃から双方のSNSから互いの写真が削除されるなどし、破局の憶測が広がっていた。 ディアスは一連の報道が「憶測が度を越えている」と表現し、個人の生活が公的な議論の対象とされることへの違和感を露呈させている





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