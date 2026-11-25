ウェイン・ルーニー元マンチェスター・ユナイテッド選手が、現役時代のアルコール依存症と自殺を考えるほど追い詰められた苦しい時期についてポッドキャストで明かした。息子のカイに見せないため孤立した経緯を語っている。

さらに並んだ2つの便器を写した別の写真も投稿し、「なんてこと、私たちの前の家。 スローンズ一家の家」とコメントした。 約1週間前、マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンドである ウェイン・ルーニー は、現役時代に アルコール依存症 に苦しむと同時に、自殺を考えるほど精神的に過酷な時期を経験していたことを明かした。

その時期には周囲の人々から距離を置き、孤立していったという。41歳のルーニーは、ポッドキャスト「ギャビー・ローガンのミッドポイント・ライフ」に出演した際にこの経験を率直に語り、息子カイの誕生後、サッカーのピッチを離れたところで抱えていた問題に対処できなかった苦しい時期を振り返った。 元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、自分が非常につらい時期にあると自覚していたものの、息子にそんな姿を見られたくなかったと説明。 そのため人を避けて孤立するようになり、やがて自殺を考えるようになったという。

Also read 主要株式・債券・先物の値動き一覧

ルーニーは「振り返ってみれば、自分は身勝手だったと言える。 でも当時は、自分がとてもつらい時期にあることをわかっていた。 カイにあんな姿を見せたくなかったから、自分も閉じこもってしまったんだ」と語った。 さらに「自殺を考えるようにさえなった。

Advertisement

誰にも会いたくなかったし、街で人と顔を合わせるのも嫌で、店に入るのも嫌になった。 サッカーのピッチではまだ心地よさを感じていたけれど、それ以外のあらゆることで多くの問題を抱えていた」と続けた。 サッカーへの情熱は1990年に始まりました。