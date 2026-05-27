ルビオ米国務長官、エボラ出血熱の米国流入阻止を強調

ルビオ米国務長官は27日、コンゴ民主共和国で拡大するエボラ出血熱について、米国への感染流入を防ぐため断固たる措置を取ると表明。CDCは渡航制限を発表し、米国人感染者はドイツへ搬送された。専門家の間では対応に議論がある。

ルビオ米国務長官 は27日、ホワイトハウスでの閣議で、 コンゴ民主共和国 （DRC）で拡大する エボラ出血熱 の脅威に対し、米国への感染流入を断固として阻止する方針を表明した。 DRCではすでに220人以上の死亡が確認され、感染疑い例は約900件に達しており、封じ込めが急務となっている。

ルビオ長官は「われわれはエボラ出血熱の感染者が米国に入国することを決して許さない」と強調し、国務省や疾病対策センター（CDC）などが連携して、特にDRCなど危機発生国での封じ込め支援を強化していると述べた。 この声明は、米国内での不安の高まりを受けたもので、先週にはDRCで医療活動中だった米国人宣教師がエボラウイルスに感染し、ドイツへ搬送される事態が発生している。 この宣教師は専門施設で治療を受けており、接触者5人もドイツに、もう1人はチェコに移送された。

ジョンズ・ホプキンス大学健康安全保障センターの上席研究員アメシュ・アダルジャ氏は、患者にとってはケニアの新設施設よりも、米国やドイツの高度封じ込め能力を持つ感染症センターの方が望ましいと指摘する。 しかし、第1次トランプ政権の保健当局者だったクリス・ミーキンス氏は、「米当局は可能な限り患者を米国に連れ戻さない選択肢を模索している。 国内施設の受け入れ能力に限界があるためだ」と述べ、クルーズ船でのハンタウイルス感染隔離事例を引き合いに出した。

CDCは先週、過去21日間にDRC、ウガンダ、南スーダンを出発または滞在した旅行者の入国を出身国に関わらず一時停止する措置を発表。 合法的永住者も対象となり、厳格な水際対策が取られている。 エボラ出血熱は1976年に初めて確認された致死率の高いウイルス性疾患で、発熱や嘔吐、内出血などの症状を示す。 今回のDRCでの流行は2018年以来10回目で、国際社会の協力が不可欠とされている。

WHOも警戒を強めており、近隣諸国への拡大防止に努めている。 米国の対応には国内外から賛否があるが、ルビオ長官の声明は国民の安全を最優先する姿勢を示したものである。 一方で、専門家は旅行制限が医療従事者の渡航や物資輸送を阻害する可能性を指摘し、バランスの取れた対策が必要と訴えている。 米国政府は今後も状況を注視し、必要に応じて追加措置を検討するとしている。

エボラウイルスの封じ込めには、感染者の早期発見と隔離、安全な埋葬、予防接種の推進が鍵となる。 現在、有効なワクチンは限られているが、DRCでは危険地域を中心に接種が進められており、米国も支援を継続する方針だ





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