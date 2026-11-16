ルビアレス元RFEF会長、最高裁上訴へ。裁判と資格停止の行方

ルビアレス元RFEF会長の最高裁上訴審理が2026年内に予定されており、精神的損害賠償命令の是非と長引く捜査状況が焦点となっている。

元スペインサッカー連盟（ RFEF ）会長の ルビアレス 氏は、 最高裁 判所に対して上訴を行い、無罪判決の獲得を目指す動きを強化している。この法的な攻防は、 ルビアレス 氏のスポーツ界での未来や、過去の経営責任を巡る捜査の行方と密接に結びついている。司法的判断は単なる過去の清算ではなく、現在の活動制限解除後の彼の立ち位置を決定づける重要な要素となる。

マハダオンダの裁判所は、ルビアレス氏に対し、元RFEF会長時代の行為に対してエルモソ氏へ3000ユーロの精神的損害賠償を支払うよう命じた。しかし、強要罪については無罪とした判断を支持する姿勢を示した。この複雑な判決結果を受け、ルビアレス氏は不服として最高裁判所に上訴した。

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最高裁審理のスケジュールと法的緊張感

スペインの通信社が2026年9月に報じたところによると、最高裁は年内にルビアレス氏の上訴事件を審理し、最終的な判断を下す見通しとなっている。この司法案件は、ルビアレス氏が今後どのようなキャリアパスを選ぼうとも、最も重要な影響を与える要素の一つとなっている。判決の行方は、彼の法的責任の有無を確定させるものとなる。

ルビアレス氏の法的問題は、エルモソ氏への賠償命令の問題にとどまらない。元RFEF会長は、大会のサウジアラビア開催をめぐる合意に関連するスーペルコパ・デ・エスパーニャの案件でも引き続き捜査対象となっている。さらに、在任中に連盟が結んだ契約に関する別の案件も抱えており、法的リスクは多岐にわたっている。

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ラ・カルトゥーハ改修と長引く捜査の現実

捜査の対象には、マハダオンダの裁判所が審理を続けるラ・カルトゥーハの改修契約も含まれている。2026年6月には判事が、ルビアレス氏の任期中に行われた複数の取引について、捜査をさらに6カ月延長することを決定した。この延長決定は、捜査が長期化していることを示す明確なサインとなっている。

つまり、スポーツ上の資格停止処分が終了した後も、この法的な案件は継続して進められることになる。ルビアレス氏は、マハダオンダの裁判所を通じて、過去の取引の合法性と適切性について問われ続ける状況にある。この捜査の長期化は、彼の公的な復帰計画に大きな影を落としている。

メディア出演とアジア連盟との接触の背景

RFEF会長の座を退いて以降、ルビアレス氏はメディアへの出演や連盟運営に関する数々の問題提起を通じて、スポーツ界での存在感を保とうとしてきた。また、『ルビアレスを殺せ』と題した著書を出版し、自身の経験や会長職からの失脚につながった出来事について詳細に綴っている。これは彼の立場を世間に説明する重要な手段となっている。

2025年11月には、将来的に運営面での役職に就く可能性について、アジアの2つの連盟と話し合っていたことを明かした。ただし、どの連盟なのか、またどのようなポストが話題に上ったのかは明らかにしておらず、処分明けの行き先をめぐってさまざまな憶測を呼んだ。この接触は、彼のサッカー界への再参入意欲を示唆するものとして解釈されている。

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2026年11月17日の資格回復と将来の展望

ルビアレス氏は2026年11月17日から、サッカーに関わる活動を行う権利を正式に取り戻す。要件を満たせば、RFEF内の役職に立候補することも可能になる这一転換点は、彼のキャリアにとって節目となる。しかし、処分の終了が必ずしもサッカー界への復帰を意味するわけではない点に注意が必要だ。

特に、会長職を退いて以来つきまとう裁判が続く中、ルビアレス氏はいまだに正式な復帰計画を何も発表していない。今年9月に出演したある番組では、再び会長選に立候補することは考えていないと明言し、現在の優先事項は家族と自身の事業、そして続いている裁判で自らを弁護することだと語った。この慎重な姿勢は、法的リスクへの対応が最優先であることを示している。