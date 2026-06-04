ルノー・グランカングー クルールに新色「グリアーバン」限定車 プロ仕様の道具イメージで2026年6月発表へ

ルノー・ジャポンは3列7人乗りミニバン「グランカングー クルール」の特別仕様車として、タフなプロ向けギアをイメージしたグレー系ボディカラー「グリアーバン」を採用した限定車を2026年6月中に発表する。商用車ルーツの実用性に優れた3代目グランカングーをベースに、アウトドア性能も強化したパワートレインと走行装備を備え、落ち着いたグレーとブラックのコーディネートでスタイリッシュなプロフェッショナル仕様を演出する。

ルノー ・ジャポンは2026年6月4日、 3列7人乗り ミニバン 「 グランカングー 」の特別仕様車「 グランカングー クルール」に、タフなプロ向けの道具をイメージしたグレーのボディカラーを採用した新たな 限定車 を追加し、同年6月中に発表予定である。

ベース車の「カングー」は1997年に初代が登場したルノーの商用バンが起源で、卓越した積載性と実用性に加え、フランス車特有のデザイン性も兼ね備え、日本市場ではファミリーカーとして根強い人気を誇っている。 現在の3代目モデルは2023年に日本へ投入され、ルノー・日産・三菱のアライアンスが開発したCMF-C／Dプラットフォームを採用。 商用車の血統による使いやすさを受け継ぎつつ、静粛性や乗り心地、安全装備などが大幅に進化している。

ボディサイズは全長4910mm、全幅1860mm、全高1810mmで、標準カングーより420mm長く、トヨタ「アルファード」に迫る4.9メートル級の堂々とした寸法を持つ。 シートアレンジは1024通り、7人乗車時のラゲッジ容量は500リットル、後席すべてを取り除けば最大3050リットルまで拡大可能。 家族旅行からアウトドアまで、幅広い用途に対応する高い実用性を備えている。 今回追加される限定車は、プロフェッショナル向けの頑丈なツールを想起させる専用色「グリアーバン」を採用。

従来のベージュサハラ、ジョン ラ・ポスト、ヴェール パリとは異なり、落ち着いたグレーのボディにブラックバンパーとルーフレールを組み合わせ、道具のような無骨でスタイリッシュな雰囲気を醸し出している。 パワートレインは最高出力131馬力、最大トルク240Nmを発生する1.3リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載し、電子制御7速AT（7EDC）と combining。 さらにエクステンデッドグリップと16インチオールシーズンタイヤを標準装備し、未舗装路を含むアウトドア走行にも対応する。 本限定車は2026年6月中に発表される予定である





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