ルノーが初代5のデザインを現代的に再解釈した「プルミエール エディション」を発表。405kmの航続距離とレアアース不使用のモーターを搭載し、環境性能とポップなデザインを両立した。

ルノーは、1970年代に大きな社会的impactを与えた初代「ルノー5」の精神を現代の電気自動車（EV）技術で蘇らせた特別仕様車を発表した。このモデルは、初代モデルの象徴的なカラーリングを現代的な感性で再構築した限定版「プルミエール エディション」であり、伝統と革新が見事に融合した車両である。

初代の黄色を現代的に再解釈した外装デザイン

この「プルミエール エディション」最大の魅力は、車体色にある。初代ルノー5のボディを彩っていた鮮やかなイエローを、現代的なトーンで再解釈した「ジョン ポップ M」をベースカラーとして採用している。この明るくポップなイエローは、視覚的に車を際立たせ、都市部を走行する際にも高い認知性を実現する。外観のポップさを強調するために、ルーフにはブラックの「ノワール エトワール M」を組み合わせ、コントラストを効かせた二トーン仕様とした。さらに、ボディの一部にはレッドのアクセントを配置することで、単なるレトロな再現にとどまらず、洗練されたモダンなデザインへと昇華させている。

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インテリアにおいても、外装と同様の統一感を保つため、専用のイエローファブリックを広く採用している。ドライバーと乗客が車内に足を踏み入れた瞬間から、初代ルノー5のノスタルジックな雰囲気と最新のEVとしての快適さが同時に味わえるよう、内外装全体でデザインコンセプトが貫かれている。この配色と素材の選定は、単なる色の再現ではなく、当時の自由で遊び心のある文化を現代の居住空間でどのように表現するかというルノーの哲学が反映されたものである。

AmpRSmallプラットフォーム搭載と航続距離405km

車両サイズは、全長3935mm、全幅1775mm、全高1535mmというコンパクトながらも力強いプロポーションを持っている。このボディは、EV専用プラットフォームである「AmpR Small」を採用することで生まれる剛性とパッケージングの効率を活かしている。動力源としては、最高出力150PS、最大トルク245Nmを発生する電動モーターと、容量52kWhのリチウムイオンバッテリーが搭載されている。

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これらの高性能コンポーネントにより、一つの充電でWLTCモードにおいて405kmという実用的な航続距離を実現している。この航続性能は、都市部での日常通勤だけでなく、週末の近郊ツーリングや短い旅行でも充電への不安を軽減し、EVライフをより容易なものにしている。特に、都市部を走るコンパクトカーとしては類を見ない航続性能のバランスを保っている点が評価される。

レアアース不使用の環境配慮型モーター技術

ルノーが長年培ってきた技術が注ぎ込まれた電動モーターには、巻線界磁型同期モーターが採用されている。この技術の最大の特長は、永久磁石の代わりに銅線を巻いたコイルを使用している点にある。これにより、レアアース（希土類元素）を一切必要とせず、資源の枯渇リスクや地政学的な供給制約の影響を受けにくい構造となっている。さらに、採掘に伴う環境負荷の低減にも大きく貢献している点も、現代のEV市場において重要な評価基準となる。

この電動モーターは、既存の「メガーヌ E-TECHエレクトリック」に搭載されているモーターをベースとしている。しかし、この限定車向けには、車両サイズやパワー要件に合わせて小型化・軽量化が図られている。その結果、ベースモデルと比較して15kgの軽量化に成功しており、車両全体の重量バランスを最適化している。軽量化は加速性能や制動距離、そして何より省エネ性能の向上に直結するため、走行性能と環境性能の両立に寄与している。

レトロフューチャーデザインによる市場へのインパクト

初代のデザイン要素を取り入れつつ、現代のEV技術を用いたこのアプローチは、ルノーにとって単なる過去の振り返りではなく、未来へのメッセージでもある。レトロフューチャーなデザインは、デジタルネイティブな世代を含む幅広い層に、クルマの歴史的価値と新技術の楽しさを同時に提供している。この「プルミエール エディション」は、単なる交通工具ではなく、デザインとテクノロジーの愛好家にとってのコレクションアイテムとしても注目されている。

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今後、ルノーはEV市場において、このように特定の歴史的アイコンを現代的に再解釈したモデル展開を強化していく可能性がある。初代ルノー5の躍進が当時のモータリゼーション革命を牽引したように、この新世代の「ルノー5エレクトリック」も、持続可能で楽しいモビリティへの転換を象徴する存在として、自動車業界に新たな風を吹き込むことを期待されている。