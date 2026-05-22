ルノー・ジャポン、カングー専用ベッドキットを発売

ルノー・ジャポンは2026年5月21日、人気のMPV「カングー」に向けて、南仏のテキスタイルブランド「レ・トワール・デュ・ソレイユ」とコラボレーションした専用ベッドキットを発売しました。

ルノー ・ジャポンは2026年5月21日、人気のMPV「 カングー 」に向けて、南仏のテキスタイルブランド「 レ・トワール・デュ・ソレイユ 」と コラボレーション した専用 ベッドキット を発売しました。

日本で絶大な人気を誇るカングーの魅力とともに、お洒落に車中泊を楽しめる注目の新アイテムを紹介します。 ルノー・ジャポンは2026年5月21日、人気のMPV（多目的車。 日本でいうミニバン）「カングー」に向けて、南仏のテキスタイルブランド「レ・トワール・デュ・ソレイユ」とコラボレーションした専用ベッドキットを発売しました。 ルノー・カングーは、商用車の高い実用性と乗用車の快適さを融合したMPVです。

欧州ではフルゴネットと呼ばれる商用車ベースの部類に入りますが、日本では日常の買い物から週末のアウトドアレジャーまで幅広く使えるお洒落なファミリーカーとして独自の地位を築いています。 ボディサイズは全長4490mm×全幅1860mm×全高1810mm。 この短尺・幅広なプロポーションによって、大人5人がゆったりとくつろげる独自の室内空間を生み出しています。 また、カングーを語るうえで欠かせない伝統の「ダブルバックドア（観音開き）」は、現行モデルの乗用仕様では世界中で日本仕様にしか存在しません。

海外の乗用モデルでは跳ね上げ式に一本化されましたが、日本ファンの熱烈な要望を受けたルノー本社が、わざわざ商用バンのドアを組み合わせる異例の開発を行って実現させた特別な装備です。 そんなカングーの広大でフラットな荷室空間をフル活用できるのが、今回全国のルノー正規販売店で発売された「レ・トワール・デュ・ソレイユ コラボレーション ルノー カングー専用ベッドキット」です。 コラボレーションした「レ・トワール・デュ・ソレイユ」は、フランスの南部にルーツを持つ老舗テキスタイルブランドです。

豊かなカラーパレットを用いた「ソレイユストライプ」と呼ばれる独特のストライプ模様が特徴で、今回のベッドキットにもその色鮮やかなエッセンスが存分に注ぎ込まれています。 専用設計のベッドキットは、商品展開時で全長1800mm×全幅1190mmという、大人でも余裕で足を伸ばして車中泊ができる広大な就寝スペースを確保しています。 車両への加工は一切不要で設置できるうえ、収納時は後席を使用して通常の5人乗車が可能という、使い勝手と収納しやすさを高い次元で両立しているのが嬉しいポイントです。

・サンコロン エクリュ：春になるとアーモンドの花が咲くフランスの村をイメージした優しいパステルカラー。 キットの内容は、5分割式のベッドマットに、ステンレス製フレーム付きのタモ材土台などがセットになっており、重量は38kgとなっています。 価格（消費税込）は24万8600円です。 機能性だけでなく、フランスならではのエスプリが効いた美しいデザインを取り入れたカングー専用ベッドキット。

車中泊の時間をより華やかで上質なものに変えてくれる、カングーオーナー必見のアイテムといえそうです





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ルノー カングー ベッドキット コラボレーション レ・トワール・デュ・ソレイユ

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