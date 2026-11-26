イタリア初開催のアメリカズカップに挑むプラダの「ルナロッサ」。10月、カリアリの基地がユネスコと組む海洋教育の場に変わった。競技チームが海を守る理由とは。

解体と再利用が容易なアルミと木材を用いた軽量なモジュール式構造を考案。 巡回展を意識したデザインである。 科学データを見せるデジタル展示や海亀などの生物模型にも特徴が見られる。

海を競技の舞台として利用するのみならず、その環境を理解して守るという責任をも引き受ける、という覚悟が見える。 またそこには、図らずもプラダの物作りの姿勢との共通性も窺える。 素材、技術、機能、造形、創造性などを分離せず、それらを統合して新しい価値を作り上げる。

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ルナロッサでは、それが海洋環境の保全という領域にまで広がっているのだ。1997年にパトリツィオ・ベルテッリが始めた競技ヨットのプロジェクトが、ミウッチャの創造性、ジュリオの技術、ロレンツォの海の環境保全の思想、そしてシレーナの現場統合力によって、どこまで一つの組織として結実するかということ。 シレーナは言う。