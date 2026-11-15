ルディ・ガルシア氏、マンチェスター・ユナイテッド監督就任を逃した経緯を明かす

元フランス代表監督ルディ・ガルシア氏が、2021年にオレ・グンナー・スールシャールの後任としてマンチェスター・ユナイテッドの監督候補となった際、最終的にラルフ・ラングニック氏が選ばれた裏話を語った。

ルディ・ガルシア 氏は、2021年に マンチェスター・ユナイテッド の監督就任をめぐり、クラブ側と別々に2度の面接を実施したことを明らかにした。この時期、 マンチェスター・ユナイテッド は直近でマウリシオ・ポチェッティーノ氏を監督に任命する5年前に当たり、クラブの指揮杖を握る人物を探す緊迫した状況が続いていた。

スールシャール解任と後任捜索の経緯

オーレ・グンナー・スールシャール氏がプレミアリーグのワトフォードとのアウェー戦で1-4の大敗を喫した際、彼を含む3年間の在任は終止符が打たれた。この解任は2021-22シーズンの途中で行われたため、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は夏まで暫定監督を置くことを決定した。この混乱の最中、ルディ・ガルシア氏は後任候補として浮上していた。

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当時62歳のルディ・ガルシア氏は、約2年間指揮したリヨンを前シーズン終了時に退任しており、即刻就任が可能な状況にありました。2011年にリールでリーグ・アンとクープ・ドゥ・フランスの2冠を達成していた経験豊富なルディ・ガルシア氏は、イングランドで指揮を執る有力な候補だと自身の中で考えていた。彼にとって、このタイミングは長年の夢であったプレミアリーグでの指揮をとる絶好の機会となった。

面接での意気込みと選択肢の拒否

ルディ・ガルシア氏はイングランドで働きたいという強い意欲を示し、ダレン・フレッチャー氏とジョン・マータフ氏に会った。面接の過程で、暫定監督の仕事で任期が終わったらどうするのかと尋ねられた。ルディ・ガルシア氏は「素晴らしい結果を出してマンチェスターに残る」と答えた。しかし、クラブ側は彼を恒久的な監督として選ばず、別の道を歩むことを決定した。

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この面接は別々に2度行われており、ルディ・ガルシア氏はその詳細を明かした。彼が候補として有力視されていたのは、フランス人指揮官として過去の実績と、当時に即した可用性が評価されたからである。しかし、最終的にオールド・トラッフォードの首脳陣はルディ・ガルシアを選ばず、別の人物に道を開けることとなった。

ラルフ・ラングニックへの交代と結末

オールド・トラッフォードの首脳陣は、最終的にルディ・ガルシア氏ではなくラルフ・ラングニック氏を短期契約で招へいしたことを認めた。ラルフ・ラングニック氏は2021年12月に監督の座に就き、クラブの安定を図ることとなった。この決定により、ルディ・ガルシア氏の仮定していた「マンチェスターに残る」というシナリオは実現しなかった。

ルディ・ガルシア氏は「彼らはラルフに仕事を任せた」と述懐している。この出来事は、マンチェスター・ユナイテッドが単なる暫定処理ではなく、明確な経営陣の意向に基づいて人事を進めていたことを示唆している。オレ・グンナー・スールシャール氏の後任として期待されたルディ・ガルシア氏の試みは、ラルフ・ラングニック氏への道を開ける形で幕を閉じた。