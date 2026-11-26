エジプト南部ルクソールで約3400年前の混沌神アポフィス祓い儀式の痕跡が発見されました。トトメス3世葬祭殿付近での出土により、神官の実践的祭祀実態が明らかになります。

エジプト南部の古代都市テーベ、現在の ルクソール に位置するゴミ捨て場において、約3400年前に施行された「呪いの儀式」の決定的な痕跡が発見されました。この考古学的に極めて重要な発見について、デンマークの コペンハーゲン大学 を筆頭とする研究チームが11月5日に、エジプト学の専門誌のオンライン版にて公表しています。

トトメス3世遺跡からの貴重な出土品

発掘された遺物の大部分は、エジプト新王国時代における第18王朝のファラオ、トトメス3世の葬祭殿の周壁北側にあった廃棄物堆積地から回収されました。この廃棄物の堆積地は幅10から20メートル、全長が約75メートルにも及ぶ規模を有しており、過去に大量のゴミが捨てられてきたことを示しています。

Also read 56コア/112スレッドの「Xeon w9-3495X」など4モデルが発売

ここからは、神官たちの日常行動や神殿の運営実態を推測する上で極めて貴重な遺物が数多く出土しています。単なる生活廃棄物ではなく、儀式で使用された特異な物品が含まれていた可能性が高く、その実態選別が求められています。

混沌神アポフィスを象徴的に滅ぼす儀式

コペンハーゲン大学の説明によれば、発見された儀式の背景には古代エジプト神話に登場する大蛇、アポフィスの存在があります。アポフィスは混沌を象徴する存在として知られ、毎晩冥界を旅する太陽神ラーの行く手を阻む脅威と考えられていました。

Advertisement

世界の秩序を維持し、ラー神の航行を安全なものとするため、神官たちはアポフィスを象徴的に滅ぼす儀式を定期的に行っていたと考えられています。この儀式は、単なる信仰活動ではなく、宇宙論的なバランスを保つための重要な実践行為でした。

具体的な儀式の方法としては、パピルスという紙材料に赤いインクで蛇の姿とその名前を記し、さらに蝋を用いて蛇の像を作成して破壊することが行われました。神官たちはこれらを行う際に特別な呪文を唱え、混沌の力を封じ込める試みを行っていたのです。

文献と実物の比較分析による実態解明

この儀式の詳細については、大英博物館が所蔵する紀元前4世紀末に作成されたとされる「ブレムナー・リンド・パピルス」に詳しい記述が残されています。この文献資料は、当時の宗教的実践や儀式の順序を文字として残した重要な史料となっています。

しかし、文献に記載された理想的な儀式の形が、実際に現場でどの程度実行されていたのかについては、長らく不明な点が多く残されてきました。文献と現場の間に乖離があるかどうかを検証することは、古代エジプト社会の実態を理解する上で重要でした。

Advertisement

今回の研究チームは、ルクソールから出土した実際の物理的な遺物を分析対象としたのみならず、米ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵する他のパピルス資料なども併せて分析を行いました。複数の史料と実物を照合することで、儀式の実態をより多角的に探るアプローチが取られました。

古代祭祀の実践的理解と今後の展望

今回の発見は、文献史料だけで理解されていた古代エジプトの宗教実践を、出土遺物の実証によって再検証する契機となります。特に、ゴミ捨て場という場所から儀式関連品が見つかったことは、神官たちが儀式の残骸や使用済みの呪術道具をどのように廃棄していたかを示唆しています。

トトメス3世の葬祭殿付近での発見は、当時の神官たちの日常生活と宗教的儀式が密接に関連していたことを示す証拠でもあります。神官たちが神殿運営に伴う様々な業務の合間や、特定の節目にこうした儀式を執り行っていた可能性が示唆されます。

今後は、出土した遺物の詳細な科学的分析や、他の遺跡での同種の発見との比較検討が進められる見込みです。これにより、エジプト新王国時代の宗教文化や社会構造、そして人々の精神世界に対する理解がさらに深まることが期待されています。今回の研究結果は、古代文明研究における新たな一歩となる可能性があります。