ベラルーシのルカシェンコ大統領が、ウクライナ侵攻の歴史的正当化をモンゴル・タタール国への返還問題で批判。プーチン氏との関係性や侵攻への関与についても明言。

ベラルーシ のアレクサンドル・ ルカシェンコ 大統領が、ロシアのウラジーミル・ プーチン 大統領が主張する ウクライナ 領有の歴史的根拠に対して、鮮明な疑問を投げかけた。 ルカシェンコ 氏は25日付でフランスの月刊誌ルポワンに寄稿したインタビューにおいて、同氏の主張は論理的な飛躍を含んでいると指摘している。

モンゴル・タタール領の歴史的事実と論理

ルカシェンコ氏は、プーチン氏がウクライナ首都キーウが中世の国家連合「ルーシ」の中心地であったことを理由に、ウクライナはロシアの一部であるべきだと主張している点に触れた。専門家は長年、こうした見解を歴史修正主義だと批判してきたが、ルカシェンコ氏はこの論理自体に矛盾があると指摘した。

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ルカシェンコ氏はインタビューで、「土地は昔からロシアのものだったと言うが……さらに深く掘り下げれば、ロシアの土地もかつてはモンゴル・タタールのものだった」と述べた。さらに彼は、「覚えているだろうか。その理屈でいけば、ロシア全土を明け渡すべき相手は誰になるのか」と問いかけ、「モンゴルだろうか？」と反論している。

プーチン氏との親密な関係と政治的評価

ルカシェンコ氏自身、普段はプーチン氏と足並みをそろえており、今回のインタビューでも領土問題以外はおおむねロシアを支持する内容となっている。彼はプーチン氏を「抜け目のない賢明な政治家」と評し、こうした論理に無理があることはプーチン氏自身も理解しているはずだと見解を示した。

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両者の間には長い歴史があり、強い信頼関係が存在する。ルカシェンコ氏は1991年にベラルーシ議会でただ一人、ソ連解体に反対票を投じた人物である。彼の大統領在任中は32年間に及び、その間、ベラルーシをロシアの事実上の属国へと変貌させてきた。

ウクライナ侵攻におけるベラルーシの役割

ルカシェンコ政権の下、ベラルーシはウクライナ戦争で要となる役割を果たしてきた。2022年2月には、ウクライナ侵攻の足がかりとしてベラルーシを利用することをロシアに認めている。ルカシェンコ氏はその後、ロシアの戦術核兵器を自国に配備することにも同意した。

ただし、現在のルカシェンコ氏は、侵攻について事前に知っていたことを否定している。この点について、彼は過去の記録や発言と整合性を保つような立场を取っており、ロシア側の軍事行動への直接的な関与を問われるのを回避しようとしている。

西首脳との関係性に対する痛烈な批判

ルカシェンコ氏はプーチン氏と自身の関係を、トランプ米大統領と西側首脳の関係に対比させて説明した。「プーチン氏と私は冗談を言い合う気兼ねのない間柄で、互いにファーストネームで呼び合っている。彼は本当に気さくな人物だ」と語っている。

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一方、彼は西側首脳について、「あなた方は決してトランプ氏にそんなことを言わないはずだ」と指摘した。さらに「こんな言い方をして申し訳ないが、あなた方はワシントンでオウムのようにテーブルを囲み、トランプ氏に対して何か発言するのを恐れていた」と述べ、対等な関係を築けない西側との違いを強調した。

ルカシェンコ氏は、「トランプ氏は言いたい放題で、あざけるような物言いをする場面さえあった。我々の間ではそんな言動は到底、受け入れられない」と続けた。この発言は、プーチン氏との対話における互恵性と尊重のあり方を示唆するものとなっている。