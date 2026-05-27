ルカク、ナポリ残留を明言「クラブへの愛は変わらない」 コンテ監督との確執も和解へ

ナポリに在籍するストライカー、ロメル・ルカクが自身の将来について、残留する意向を強く示した。怪我や私生活の問題で今シーズン苦しんだものの、クラブへの愛は揺るがず、2027年までの契約を全うする考えを強調。コンテ前監督との間で生じた確執については、和解の方向に向かっていると語った。

ルカク 選手は自身の将来に関し、 ナポリ を離れるつもりは一切ないと明言した。2024年8月にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナへ加入したストライカーは、2年目の セリエA でわずか5試合の途中出場にとどまり、調子が上がらないシーズンを過ごした。

それでも Belgian media のインタビューで「イタリアの一部報道には苛立ちを覚えた。 彼らは話を過大に報道しすぎた。 ベルギーに来たのは休暇のためではなく、一日も早く最高の状態に戻るためだった。 現在はクラブとの関係も良好だ。

私の行動の理由を理解してもらいたい。 クラブへの愛情は変わっていない」と語った。2025-26シーズンにはルカクとクラブ首脳の間に確執が生じていた。3月の代表戦後、ルカクがトレーニング施設に戻らなかったことで対立は頂点に達した。 当時監督だったコンテは怒りをあらわにし、その後、ハムストリングのリハビリについて話し合うため施設を訪れた際、ルカクが直接連絡しなかったことに「失望した」と述べた。 コンテは後にナポリを辞め、イタリア代表監督就任の噂が浮上している。

契約は2027年6月まで残るルカクは退団を模索しておらず、「契約はあと1年ある。 私はナポリの選手だ。 退団を申し出るようなタイプではない」と語った。 論争の焦点は、ルカクがクラブの医療スタッフが常駐しない場所で怪我の回復を図った決断にある。

メディアはベルギー滞在をチームから距離を置く証拠と報じたが、33歳のルカクは回復に専念していたと主張。 春以降はナポリの公式戦に出場しておらず、リーグや国際大会への準備が整っているか疑問視されている。 コンテ監督の退任による再編が進むナポリにおいても、ルカクはロッカールームで重要な存在であり続ける





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