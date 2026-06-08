ルイ・ヴィトン、マーク・ニューソン設計の「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」を発表 旅の真髄と革新技術の融合

ルイ・ヴィトンは、デザイナーマーク・ニューソンとの10年以上にわたる協業の集大成として、メゾン初のアルミニウム製スーツケース「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」を発表。無垢のアルミニウムからなる一体成型シェル、モノグラム・エンボス、最大収納を実現する内部設計など、旅の信頼性とデザインの革新性を高い次元で両立させたラゲージコレクションの誕生を報じる。

ルイ・ヴィトン が マーク・ニューソン とのコラボレーションを開始してから10年以上が経過した。 当時、ニューソンはすでに同世代のインダストリアルデザイナーとして internacional に著名な存在であり、家具から航空機に至るまで多岐にわたる作品を手掛けていた。

特に、フューチャリスティックなデザインのアルミニウム製チェア「Lockheed Lounge」は、オークション市场で数回にわたり驚異的な高値で落札されており、その芸術的・工的価値は広く認められている。2014年には、ルイ・ヴィトンのアイコンである「モノグラム」を称える限定エディションとして、有機的なフォルムのバックパックを制作。 さらに2016年以降は、メゾンのフレグランスライン用に独自のガラスボトルをデザインするなど、その協業关系は多様な分野に広がりを見せた。

しかし、ヘリテージと現代的な創造性を融合させたもう一つの大規模なプロジェクトが、水面下で密かに進行していた。 それは、ルイ・ヴィトンの創業者ルイ・ヴィトンが19世紀末に探検家向けに耐久性に優れたトランクを制作したように、21世紀の旅人にとって真に信頼でき、かつ革新的なスーツケースを生み出すことであった。 この構想は、2016年に「スーツケース ホライゾン」として結実。

無駄を排したミニマルなフォルムは、ニューソン自身の長年にわたる体験豊かな旅からインスパイアされ、彼の作品に共通する大胆さ、洗練されたプロポーション、画的素材の活用という特徴を余すところなく反映している。 この10年間で、「スーツケース ホライゾン」はルイ・ヴィトンのラゲージ・アイコンとして firmly にその地位を確立した。 キャンバスやレザーなどの素材で展開され、季節ごとのコレクションカラーやモチーフを採用することで、高度なパーソナライゼーションも可能にしている。

そして、その誕生10周年を記念して、ルイ・ヴィトンは新たな episode として、メゾン史上初となるアルミニウム製スーツケース「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」を発表するに至った。 アルミニウムは、優れた耐久性とリサイクル可能性を兼ね備え、ルイ・ヴィトンが大切にする旅の精神とニューソンの創造的ビジョンを象徴的に体現する素材である。 同時に、この素材はニューソンの作品における signature であると同時に、ルイ・ヴィトンが19世紀末にアルミニウム製トランクを手掛けた歴史的她也へとつながるものである。

設計のプロセスにおいては、外観の滑らかさとミニマリズムの背後には、非常に精緻な工学的挑戦が隠されている。 シェル部分は、アルミニウム板をプレス加工とレーザーカットによって成形する。

「ホライゾン」の特徴である優雅なカーブを保ちながら強度を確保するため、プレス加工の最終段階では、構造的な skeletal を高めるべくエンボス加工が施される。 通常の溝ではなく、ルイ・ヴィトンのアイコンである「モノグラム」パターンのエンボスを採用したことは、技術的に極めて困難な課題であった。 これにより、「モノグラム」は単なる装飾ではなく、スーツケースの構築における本質的な要素となった。

デザインの純粋性を追求するため、従来のビス留めを排し、極薄のフレームをシェルに直接一体化する方法を採った。 this は実に、折り目や接合部のない完全な3D一体成型シェルを生み出し、ラゲージデザインにおいて画期的な達成とされる。 また、外付けのヒンジを廃し、容量を最大化するための革新的な隠しヒンジを開発。 このヒンジは、高級機械式時計の構造に着想を得たもので、スーツケース内部に smart に統合され、外部への張り出しをゼロに抑えている。 内部スペースの最大限化も、徹底的に追求された。

トロリーシステムを外側に配置し、ライニングを熱成形加工することで、メインコンパートメントを完全にフラットな状態を実現。 これにより、市場の他製品を圧倒する収納能力を獲得している。 メイン室には2本の固定用ストラップを備え、上部コンパートメントにはファスナー付きポケットを設置するなど、機能的かつ整理された構成を実現。 ハンドルとキャスターにも独自の革新が見られる。

ニューソンがデザインした幅広で伸縮式のハンドルは、握り心地と操作性を両立。 大型キャスターはしなやかな素材を使用し、路面の衝撃や振動を吸収、静かでスムーズな rolling を保証する。 さらに、高さのあるプルハンドルとレザーで覆ったサイドハンドルにより、ハンドキャリー時の利便性も大幅に向上させている





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ルイ・ヴィトン マーク・ニューソン スーツケース ホライゾン アルミニウム製スーツケース ラゲージデザイン

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の寸法や外観を詳しくチェックしてみた、磁石でピタッとくっつく「Pixelsnap」対応ワイヤレス充電器もあり2025年8月28日、Googleから「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」が発売されました。予約購入していた製品が発売日当日の午後に届いたので早速開封して写真を撮影してみました。

Read more »

グーグル「Pixel 10」シリーズレビュー：生成AI機能が満載。多すぎるくらい？「Google Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」のカメラ性能は素晴らしい。しかし大幅拡充された生成AI機能により、ときに不自然な結果が生まれることもあった。

Read more »

番組開始20周年イヤー！レジェンド講師陣が生放送教室に登場！RADWIMPS（10/7）、RIP SLYME（10/13）、Base Ball Bear（10/14）番組開始20周年イヤー！レジェンド講師陣が生放送教室に登場！RADWIMPS（10/7）、RIP SLYME（10/13）、Base Ball Bear（10/14） 株式会社エフエム東京のプレスリリース

Read more »

使って分かった最新折りたたみスマホ「Google Pixel 10 Pro Fold」の進化点8月21日に発表された、Googleの最新スマートフォン「Google Pixel 10」(以下Pixel 10)シリーズ。そのうち、「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」はすでに発売済みだが、最後の1モデル「Pixel 10 Pro Fold」がついに発売となった。

Read more »

Google、スマホの正規保証サービス「Pixel Care+」提供--iPhoneのApple Care対抗Googleが新保証「Pixel Care+」を国内開始。Pixel 10／10 Pro／10 Pro Foldが対象で、画面修理・バッテリー交換が自己負担0円。紛失・盗難補償や回数無制限の偶発損傷補償、料金プランや加入条件を詳しく解説。

Read more »

高田純次、『じゅん散歩』で1年ぶり広島へ 高田節さく裂の爆笑散歩に｜秋田魁新報電子版“一歩一会（いっぽいちえ）”をテーマに高田純次が毎回さまざまな場所を自由気ままに散歩するテレビ朝日系『じゅん散歩』。きのう25日から～29日の放送（10：10～10：40 ※一部地域を除く）では、高…

Read more »