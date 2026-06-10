ルイ・ヴィトン、モナコ初のシティ・ガイドを刊行 2026年F1グランプリ記念で200超えるスポットを収録

ルイ・ヴィトンが初めてモナコを特集したシティ・ガイドの特別エディションを刊行。2026年のF1グランプリを記念し、面積2平方キロメートルながら2500年の歴史を持つモナコ公国の多様な魅力を、200を超える見逃せないスポットとともに紹介。ゲスト寄稿者にモナコ文化遺産研究所のセリア・ベルナスコーニが迎えられ、写真家たちによるポートフォリオと地元人物のポートレートも収録。同ガイドは30年にわたり世界の主要都市を探求し、現在は40以上都市を展開する。

ルイ・ヴィトン は、 モナコ を舞台にした「 ルイ・ヴィトン シティ・ガイド 」の特別エディションを初めて刊行する。2026年に開催される第83回フォーミュラ1 ルイ・ヴィトン グランプリ・ドゥ・ モナコ を記念したこのガイドは、面積わずか2平方キロメートルながら2500年の歴史を持つ モナコ 公国の多様な魅力を、200を超える見逃せないスポットとともに紹介する。

活気に満ちながらも親密で、享楽的でありながらしなやかさを併せ持つこの都市は、建築的なミルフィーユのように幾重にも魅力が重なり合う。 その中心には絶え間ない再創造と驚きのスピリットがある。 ゲスト寄稿者にはモナコ文化遺産研究所の所長であり、通称「The Rock」出身のセリア・ベルナスコーニが迎えられた。 彼女の視点を通じて、卓越性と創造性が融合する国際都市としてのモナコの姿が浮かび上がる。

F1ファンにとってはスポーツの躍動が脈打つ中心地であり、壮大なスペクタクルを愛する人々や世紀の変わり目のアール・ドゥ・ヴィーヴルにノスタルジーを抱く人々にとってはエレガンスの舞台。 美食家にとっては名高いガストロノミーの名店と地元の味が集う食のメッカであり、アート界の巨匠たちを迎える文化の拠点でもある。 内陸の村々には古くから守られてきた秘密が息づき、モナコはあらゆるレッテルを軽やかに超えてあらゆる旅人を魅了する。

写真家集団タンダンス・フルーのメンバー、パスカル・エマールによる特別ポートフォリオに加え、フォトグラファーのマリー・デトヌイユが地元を象徴する10人の人物のポートレートを撮影した。 モナコ大公宮殿の修復を監督するアーティスティック・コーディネーター、港に残る最後の漁師、カジノの従業員、春の芸術祭のアーティスティック・ディレクター、ソッカ焼きの名職人「king of socca」、故グレース・ケリーの個人秘書など、その顔ぶれは多彩だ。

「ルイ・ヴィトン シティ・ガイド」は30年近くにわたり、世界の活気ある主要都市を探求し続けており、現在は40以上の都市を展開する。 デザイン、現代アート、ファッション、ビューティー、美食、スポーツなど幅広い分野のエキスパートの視点を通して描かれるこのコレクションは、パリ、ニューヨーク、ロンドン、東京などの大都市を最高級ホテルから珠玉のレストラン、ブティック、史跡に至るまで、ユニークでパーソナルな語り口で紹介している





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