ルイ・ヴィトン、新たなアイコン「モノグラム・エンブレム」を発表

ルイ・ヴィトンが、GOTS認証のコットンとリネンを混紡した革新的なジャカード生地「モノグラム・エンブレム」を発表。2026年プレフォール・コレクションでは、新色「ポプラ」と「ローズリュバン」が登場し、アイコンバッグをはじめ様々なアイテムを彩ります。

ルイ・ヴィトン が新たに発表した「 モノグラム・エンブレム 」は、ブランドの象徴的なモチーフを現代的に再解釈した画期的な ジャカード 生地です。 この素材は、初期の旅行用トランクに使用されていたコットン・キャンバスからインスピレーションを得ており、GOTS認証を受けたオーガニックコットンとリネンの混紡によって織り上げられています。

その独自の風合いは、刺繍のように細密なパターンが施され、耐久性と撥水性を兼ね備えています。 このテキスタイルは、ルイ・ヴィトンのカラーライブラリー「Vuittonnier」から着想を得た多彩なカラーバリエーションで展開され、5色の異なる糸を使用することで深みのある色調を実現しています。2026年6月5日にローンチされるプレフォール・コレクションでは、トランクの木製構造からインスパイアされた「ポプラ」と、歴史的なトランクデザインのリボンディテールに敬意を表した「ローズリュバン」という2つの新色が登場します。

これらの色は、ブランドの過去と未来を結びつける象徴的な存在です。

「モノグラム・エンブレム」は、ルイ・ヴィトンを代表するアイコンバッグに採用されています。 「アルマ」「ネヴァーフル」「スピーディ」「ノエ」「キーポル」といった定番モデルに加え、トランクメーカーとしてのルイ・ヴィトンの伝統を体現する「サイドトランク」にもこのモチーフが使用されています。 さらに、この革新的な素材はスモールレザーグッズ、シューズ、アクセサリーにも展開され、ブランドの新しいシグネチャーとしてその魅力を引き立てています。 各製品は、職人による丁寧なハンドクラフトで仕上げられており、細部にまでこだわりが感じられます。

例えば、バッグのステッチや金具のデザインには、創業者ルイ・ヴィトンが旅の真髄を追い求めた精神が息づいています。 このコレクションは、伝統的なクラフツマンシップと現代のデザインを融合させた、まさにアートピースと言えるでしょう。 1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは革新とスタイルを融合した最高級の製品を提供し続けています。 ブランドは常に「旅のこころ」を大切にしながら、トラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなど多岐にわたるアイテムを創り出してきました。 今回の「モノグラム・エンブレム」は、その歴史の中で培われた技術とクリエイティビティの結晶です。

ルイ・ヴィトンは伝統を重んじつつも、建築家やアーティスト、デザイナーとのコラボレーションを通じて新しい領域を開拓してきました。 現在では、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなど、多様なカテゴリーを展開しています。 これらの製品はすべて、ルイ・ヴィトンのクラフツマンシップへのこだわりを証明しており、世界中のファッション愛好家から高い支持を得ています。2026年プレフォール・コレクションは、ブランドの新たな章を刻む記念碑的な存在となるでしょう





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ルイ・ヴィトン モノグラム・エンブレム ジャカード 2026年プレフォール・コレクション アイコンバッグ

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