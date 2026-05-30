ルイス・エンリケ監督の「軍隊式」トレーニングと率直な批判、選手たちが語るその実態

元バルセロナのラフィーニャと現PSGのウスマン・デンベレが、ルイス・エンリケ監督の過酷なフィジカルトレーニングとロッカールームでの率直な批評について証言。エンリケ監督の指導哲学とその影響を詳報。

ルイス・エンリケ 監督の指導法は、フィジカル面での徹底した要求と、ロッカールームでの率直な批評で知られる。 元 バルセロナ MFの ラフィーニャ は、エンリケが2014年にトップチームを率いる前から、下部組織でその厳しさを経験した一人だ。

彼はインタビューでこう振り返る。

「バルサBでプレーしていた頃、エンリケ監督は『私が求める最高のフィジカルレベルに達していれば、70分頃に落ちても勢いを取り戻せる』と言っていた。 実際、その通りだった。 最初の年は山登りやフィジカルトレーニングの連続で正気とは思えなかったよ。 兄から聞いていたけど、まさに軍隊式だった。

その後、ラファエル・ポル監督になって方法は少し変わったが、ルイス・エンリケの求める強度は変わっていない」と。 この過酷なトレーニングには、試合終盤に相手を圧倒したいというエンリケの強い思いが背景にある。 ラフィーニャは、ロッカールームでの容赦ない正直さについても語った。

「『ひどいプレーだ』『もっと上手くできるはずだ』『このままじゃどこにも行けない』といった、目を覚まさせるような言葉を何度も言われた。 偉大な監督なら言うようなことだ。 彼の性格上、摩擦が生じることもあるが、それはごく普通のことだ」と。 この率直な姿勢は、チームの競争力を維持する原動力となっていた。

一方、現在PSGでエンリケ監督の下でプレーするウスマン・デンベレは、監督の厳格な枠組みについて「秘訣は明かせないが、彼はトップレベルで明確なビジョンを持っている」と語る。 デンベレはこの環境で成長できたと感謝し、「内省を促し、ピッチ内外で模範となることを求められた。 この厳格でバランスの取れた枠組みこそが成功への唯一の道だ。 この方法は機能している。

今後も続けていく」と断言した。 エンリケ監督の「軍隊のような」規律は、バルセロナからPSGまで一貫しており、選手たちに完璧さを追求させる。 彼の指導スタイルは時に批判を招くこともあるが、結果を出し続ける背景には、選手一人ひとりに高い基準を課す哲学がある。 ラフィーニャやデンベレの証言は、その厳しさが選手の成長を促すと同時に、チーム全体の結束を強めることを示している。

エンリケ監督の下でプレーすることは、肉体的にも精神的にも挑戦だが、それを乗り越えた選手たちは確かな手応えを得ているようだ。 今後のPSGの戦いにおいても、この厳格なアプローチがどのように機能するのか、注目が集まる





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