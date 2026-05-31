ルイス・エンリケ監督「パリもアーセナルも勝つに値しなかった」

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督はチャンピオンズリーグ決勝で勝ったにもかかわらず「パリもアーセナルも勝つに値しなかった」と率直に語った。

パリ・サンジェルマン の ルイス・エンリケ監督 は チャンピオンズリーグ 決勝で勝ったにもかかわらず「パリも アーセナル も勝つに値しなかった」と率直に語った。 ブダペストで行われた試合は120分間1－1の接戦となり、 PK戦 を4－3で制したパリが優勝した。

PSGが2年連続で欧州タイトルを獲得し祝福ムードが高まる中、エンリケ監督はプスカシュ・アリーナでの試合について「両チームの差はわずかだった」と早期に指摘した。 アーセナルDFガブリエルが決勝PKをバーの上に外すのを目撃したスペイン人監督は、試合で自チームがプレミアリーグ王者を圧倒したとは語らなかった。 試合後、エンリケはこう語った。

「PK戦？ いつも通り、最もフレッシュな選手がキッカーを選んだ。 僕は冷静に見守った。 厳しい試合で、どちらが勝ってもおかくなかった。

だがシーズンを全体で見れば、2度目の優勝は我々がふさわしい。 」決勝はチェスのような展開。 アーセナルは深く守備ブロックを構築し、PSGの流動的な攻撃を封じた。 エンリケ監督は「前半はアルテタの布陣を崩せなかったが、ハーフタイム後の修正は機能した」と語った。

「夢のようだ。 とても嬉しい。 スペースを見つけるのが難しかったが、後半は改善した。 難しい相手だった。

引き分けに持ち込め、連勝は信じられないほど素晴らしい。 祝う時だ。 休暇を取る時だ。 選手たちは代表に合流する。

スタッフ一同、この夏を存分に楽しむつもりだ」とPSGの監督は付け加えた。 エンリケ監督が勝利を謙虚に受け止める一方、ポルトガル代表MFジョアン・ネベスはアーセナルの守備的戦術を批判し、アルテタ監督率いるチームに攻撃意欲が欠けていたと指摘した。 アーセナルは試合の大半を自陣で守り、決勝戦としては過去最低の24.7%というボール支配率に終わった。 ネベスはそれが試合の魅力を損なったと感じていた





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