株式会社キョードーメディアスライブイベント「CROSSOVER JAPAN 2026」が12月4日（金）に東京・東京国際フォーラム ホールAにて開催される。|div class='figure-center' style='wid…

2026/11/27「CROSSOVER JAPAN」は、日本を代表するインストゥルメンタル／フュージョン・ミュージシャンが世代や所属レーベルの垣根を越えて集結するライブイベントとして、2003年５月24日に「よみうりランドEAST」でスタート。1970年代から80年代にかけて大きなムーブメントを巻き起こしたトップミュージシャンたちの圧倒的なライブパフォーマンスを体感できる場として大いに注目された。2004年に国立代々木競技場第一体育館に会場を移し、翌2005年には海外のアーティストも参加するなど、イベントの規模も拡大した。2012年に「LIVE IN TOKYO CROSSOVER NIGHT」として東京国際フォーラム ホールAで復活し、2017年にも「CROSSOVER JAPAN 2017」が開催された。

そして今回、「CROSSOVER JAPAN 2026」として9年ぶりに開催。 CASIOPEAとT-SQUARE+の2組に、グラミー賞受賞歴を持つ世界的ギタリストのリー・リトナーを加えた３組が競演する。 CASIOPEAは、ギタリストの野呂一生を中心に1977年に結成された日本を代表するフュージョンバンド。 今年9月12日・13日には、米ロサンゼルスのThe Wilternで開催した2日間公演をソールドアウトさせるなど、海外でも高い人気を誇る。

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躍動感のあるサウンドが印象的な「ASAYAKE」、卓越した演奏技術が堪能できる「DOMINO LINE」など、楽曲のクオリティもハイレベル。 野呂、成瀬喜博（ベース）、安部潤（キーボード）、今井義頼（ドラム）のラインナップで出演する。 T-SQUARE＋は、1976年にギタリストの安藤正容を中心に結成された「THE SQUARE」（1989年にT-SQUAREに改名）を母体とした特別編成のユニット。 F1中継のテーマソングに起用された「TRUTH」に代表される疾走感のあるサウンドが特徴的。