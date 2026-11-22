アルポゲ氏がClaudeの支援によりリーマン予想と一般化リーマン予想の証明に到達したと発表しました。証明はLeanで記述され、Mathlibに定義された命題を対象としています。サザーランド氏が全17万5187ファイルのコンパイルと複数の証明チェッカーによる検証を実施し、証明の正当性を確認しました。

アルポゲ氏が2026年11月20日に公開した4ページの声明によると、研究は10月6日から本格的に始まりました。 当初は既存の数学的手法を応用して問題に取り組んでいましたが、10月20日には リーマン予想 と深く関係する素数の分布に着目するなど、さまざまな方法を試していたとのこと。

その後、11月15日に複数の数学的手法を組み合わせることで重要な突破口を開き、翌16日にはリーマン予想をさらに広い範囲に拡張した「一般化リーマン予想」の証明に到達したとしています。 アルポゲ氏は、自身が研究の方向性を示したものの、最終段階ではClaudeの数学的な能力が自分を大きく上回っていたと振り返っています。 特に既存の数学的手法を組み合わせて新たな証明方法を構築する際、Claudeが重要なアイデアを提案したそうで、アルポゲ氏は自身も専門外で十分に理解できていない数学的手法が含まれていると認めています。

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そのため、今後は証明の全体像を理解し、人間にも読みやすい形に整理したいと述べました。 証明は、人間が読むための通常の数学論文ではなく、数学的な証明をコンピューターで厳密に検査できるプログラミング言語「Lean」で公開されました。 証明コードは1737万4215行・17万5187ファイルに及び、14個に分割された圧縮アーカイブとして配布されています。 アーカイブの入手先はアルポゲ氏の声明に記載されており、GitHubではオリジナルの証明を複製した非公式ミラーも公開されています。

GitHub - CocoSgt/riemann-hypothesis-lean: Mirror of Levent Alpöge's Lean proof of the Riemann Hypothesis . All credit to Levent Alpöge. Source: alpo.ge · GitHub Leanでは証明に必要な論理的な手順を記述し、それぞれの推論が数学の規則に従っているかをコンピューターで確認できます。 ただし、Leanのプログラムが正常に動作したからといって、リーマン予想が証明されたとは限りません。

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例えば、証明するべき命題を誤って記述していた場合や、未証明の命題を正しいものとして仮定していた場合には、プログラム上で証明が成立していても、実際のリーマン予想を解決したことにはなりません。 RH Lean proof: verification files サザーランド氏は公開された17万5187個すべてのLeanファイルをコンパイルし、エラーが発生しないことを確認しました。 さらに、Leanの中核部分である「カーネル」を使い、証明の各手順が数学的なルールに従っているかを調べる検証も進めています。

加えて、サザーランド氏はLeanとは独立して開発された証明チェッカー「nanoda」と「con-leche」でも検証を実施しました。 その結果、nanodaは約27分42秒、con-lecheは約3分15秒で証明を受け入れています。 さらに、別の証明チェッカーである「lean4lean」でも17万5187個すべてのモジュールが検証を通過しました。 このうち5個は当初、計算手順の上限に達しましたが、上限を引き上げて再実行したところ正常に検証できたそうです。

重要なのは証明の対象となった命題そのものの確認です。 サザーランド氏は、証明が数学ライブラリ「Mathlib」で定義されているリーマン予想を対象としていることを確認しています。 さらにcon-lecheの比較機能を使い、公開された証明が検証対象として指定された5つの数学的命題を実際に証明していることも確認しました。 検証対象にはリーマン予想そのものに加え、リーマン予想を拡張した一般化リーマン予想に関連する命題も含まれています。

さらにサザーランド氏は、本来は証明しなければならない内容を最初から正しいものとして扱っていないかも調べました。 もし「リーマン予想が正しい」と仮定して話を進めてしまうと、見かけ上は証明が成立してしまう可能性があります。 しかし、今回の証明で使われていたのはLeanで標準的に認められている3種類の基本的な前提条件だけであり、リーマン予想そのものを正しいと仮定するような問題は見つからなかったとのこと。 また、サザーランド氏は今回の証明を使って、リーマン予想と数学的に同じ意味を持つ別の命題も証明できるかを確認しました。

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たとえば、リーマン予想が正しければ必ず成立し、逆に成立すればリーマン予想も正しいことになる「