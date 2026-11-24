リーベル・プレートがサウジアラビアを訪れ、アル・ヒラル所属のブヌに対し、来年のGK補強における最優先候補であることを伝えた。クラブは現在、来季の目標達成に集中しているものの、若手GKベルトランの移籍の可能性に備え、2027年に向けた準備を始動させている。35歳のブヌは2028年まで契約中だが、リーベル加入を強く希望しており、これが交渉の追い風となる。一方、ベルトランはアストン・ヴィラやアトレティコ・マドリーから注目されており、クラブ側は1500万ドル以上のオファーの場合にのみ交渉に応じる方針を示している。

によると、 リーベル・プレート の関係者はサウジアラビアを訪れ、ブヌに来年の GK補強 における最優先候補であることを伝えた。 ブエノスアイレスのクラブはトルネオ・クラウスーラ優勝とコパ・リベルタドーレス出場権獲得に引き続き集中しているが、首脳陣はすでに2027年に向けた準備を進めている。

早期に動くことで、今後の移籍市場でベルトランが退団した場合に備える狙いだ。35歳のブヌは現在、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルと2028年7月まで契約を結んでおり、通常なら移籍は難しい。 しかし、モロッコ代表GKはリーベルのファンであることを公言し、同クラブのゴールを守りたいという思いを繰り返し語ってきた。 これは今後の交渉に臨むアルゼンチンのクラブにとって大きな後押しとなる。 ブヌは2023年、同アルゼンチンメディアのインタビューで「正直、まだやり残していることだ。

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僕の夢の一つで、いつか実現してほしい。 単にエンブレムを身につけるためだけに行きたいわけではない。 加入して、活躍したい。 そう思えなければ、行かない」と語っていた。

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リーベルが早期に動いた背景には、ベルトランが近く売却される可能性の高まりがある。 若きGKは年間を通じて好印象を残し、ワールドカップ前の親善試合に向けてリオネル・スカローニ監督からアルゼンチン代表に招集された。 ホンジュラスに勝利した試合でA代表デビューも果たしている。 同報道によれば、その希少なタイプのGKにアストン・ヴィラとアトレティコが注目している。

スペインのクラブは、ヤン・オブラクがサウジアラビアへ移籍する可能性がある中で後任を探している。 リーベルは納得できるオファーがあれば退団を阻止しないが、首脳陣は現在、2027年までの現行契約を2030年12月まで延長し、ベルトランの給与と契約解除条項の金額を引き上げる交渉を進めている。 ヌニェスのクラブ関係者は、1500万ドル以上のオファーでのみ交渉に応じる方針だ。