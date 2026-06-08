リーフラス株式会社、埼玉県新座市より「令和8年度 新座市地域クラブ活動運営業務委託」を受託

リーフラス株式会社は、埼玉県新座市より「令和8年度 新座市地域クラブ活動運営業務委託」を受託し、市内公立中学校6校・29地域クラブ活動の運営管理を開始した。リーフラスは国内No.1のスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援において実績を誇り、国策である「改革実行期間」において更なるシェア拡大を狙う成長戦略の確実な進捗を実証する重要なマイルストーンとなった。

リーフラス 株式会社は、 埼玉県 新座市 より「令和8年度 新座市 地域クラブ活動 運営業務委託」を受託し、市内公立中学校6校・29 地域クラブ活動 の運営管理を開始した。 リーフラス は国内No.1の スポーツスクール の運営や 部活動 地域展開支援において実績を誇り、国策である「 改革実行期間 」において更なるシェア拡大を狙う成長戦略の確実な進捗を実証する重要なマイルストーンとなった。

現在、全国の学校現場において、教員の働き方改革や部活動の専門性向上が喫緊の社会課題となっています。2026年度より、国策による部活動の「改革実行期間」に突入し、休日の部活動は原則としてすべて地域・民間へ移行されることとなります。 全国の中学校数は約9,800校・128,000部に上り、その市場規模は約5,000億円と推計しております。 日本政府は、今年度において休日部活動の30.4%（38,954部）を地域・民間へ移行する予定を発表しており、市場はかつてないスピードで急拡大しています。 リーフラスは今後とも、「スポーツを変え、デザインする。

」という企業理念のもと、全国地方自治体との連携を深め、教員の働き方改革や部活動の専門性向上といった社会課題の解決と、地域に根ざした持続可能な部活動モデルの構築に貢献してまいります。 子どもたちが将来にわたって安全かつ充実したスポーツ・文化活動に親しめる環境を、全国インフラとして広げていく所存です





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リーフラス 埼玉県 新座市 地域クラブ活動 スポーツスクール 部活動 改革実行期間

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