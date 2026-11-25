リーフ・スターリング選手が飲酒・薬物検査では陰性となったものの、運転能力測定で不合格となり、法的措置の対象となっています。弁護側は精神的健康への配慮を求めています。

リーフ・スターリング 氏が最近行われた法的な聴聞会で、飲酒や薬物の簡易検査結果は陰性であったものの、運転能力に関するテストで不合格となったことが判明した。この事実により、スターリング氏は新たな法的な問題に直面することとなり、その対応が注目されている。

運転能力測定での不合格と法的拘束の拒否

警察官の指示に従い、目を閉じて30秒間を数えるという基本的な協調性のテストを実施された際、スターリング氏の記録は52秒にも及んだ。この著しい誤差は、彼の運転中の判断力や身体能力に重大な欠陥があったことを示唆する強い証拠となった。さらに、血液検体の提出を要求された際、スターリング氏はまず法的助言を受ける権利を行使し、検体提出を拒絶した。この行動は、彼が自身の法的立場を慎重に保護しようとした結果と見なされる。

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裁判所の記録は、スターリング氏が2021年に反人種差別への多大な貢献が認められ、大英帝国勲章を受章していた過去の栄誉にも言及した。また、同年6月にバンバリー・ロッジの施設において12日間を過ごし、自ら依存症治療を志願した経緯も明記されている。これらは、彼が過去の闘病経験を持っていることを示す重要な背景情報として評価された。

弁護側の主張と個人状況の複雑な背景

スターリング氏の弁護人であるジェイソン・バートフィールド氏は、今回の出来事は非常に残念なものであり、依頼人の長年にわたる評判に傷つけたと痛切に述べた。弁護側は、スターリング氏が事故までの6ヶ月間、一人でトレーニングを続けるという孤立した状況に置かれていたと説明した。この期間、スターリング氏はアーセナルへのレンタル移籍が終了し、さらにチェルシーFCの構想からも外れるというキャリア上の不安定な時期を過ごしていた。この精神的・身体的な苦難が、今回の運転能力低下の一因ではないかと主張している。

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2024-2025シーズンのキャリア経歴と現在地

競技面でのスターリング氏の最新の状態は、2024-2025シーズンを通じてアーセナルFCへのレンタル移籍でプレーしていたこととして記録されている。しかし、2026年2月にはエールディヴィジのフェイエノールトへ移籍し、同リーグで8試合に出場したのちにシーズン終了とともに退団している。この短期間の移籍劇は、彼のキャリアが依然として流動的であることを示している。

イングランド代表としての経歴では、スターリング氏は国際Aマッチ82試合に出場し、20ゴールを記録する活躍を見せている。また、マンチェスター・シティではプレミアリーグを4度制覇するという頂点を経験した歴戦の猛者である。これらの過去の成功と、現在の法的・キャリア上の課題が交錯する中で、今後の彼の行動と法的結果がスポーツ界全体に関心を集め続けている。