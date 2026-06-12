リーフィが提供する福利厚生サービス「ふくりっぺ」は、企業の従業員を支援するサービス

リーフィが提供する福利厚生サービス「ふくりっぺ」は、企業の従業員を支援するサービスです。アプリを通じて、従業員へのギフト還元や従業員の家族も利用できるクーポンを提供するほか、導入企業で働く従業員の働きがいやエンゲージメント向上を支援する内容となっています。

リーフィ が提供する 福利厚生サービス 「 ふくりっぺ 」は、 企業の従業員 を支援するサービスです。 アプリを通じて、従業員への ギフト還元 や従業員の家族も利用できる クーポン を提供するほか、導入企業で働く従業員の働きがいやエンゲージメント向上を支援する内容となっています。

「ふくりっぺ」は、利用可能な地域店舗が増えるほど、従業員にとって身近で馴染みのある地域密着型の福利厚生となります。 さらに、地域で使えるギフトを活用することで地域内の経済循環が促進され、地域全体の活性化につながります。 京葉銀行とリーフィは、こうした地域活性化に貢献できるよう、今後も協力して取り組んでまいります。 リーフィが提供する福利厚生サービス「ふくりっぺ」は、企業が月額費用を負担することで、従業員が全国10万店舗以上の提携先で割引特典を利用できる仕組みです。

さらに、感謝の気持ちや励ましを添えた「メッセージ付きギフト（※）」を企業から従業員へ贈ることが可能で、日常の中でつながりを感じられる設計となっています。 業界最安水準のコストで高利用率を実現できる福利厚生アプリとして、導入企業は着実に増加しており、従業員のエンゲージメント向上につながるデータが表れ始めています。 コストパフォーマンスの高さと、働きやすい職場環境づくりに寄与する点が大きな特長です





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