プレスリリース リーフラス、スポーツスクールの付加価値向上と収益力強化に向けた取り組みを推進

指導や安全管理に必要な体制を維持することを前提に、各施策に必要な費用と効果を確認し、サービスの安定的な提供と運営効率の向上を目指します。 また、当社は、株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ（以下「OLI」）とのこれまでの協業で培った相互理解をもとに、スポーツ・教育領域で子どもたちに新たな価値を提供する取り組みについて、共に検討を進めてまいります。

イベント参加料金の改定による売上高・利益への影響は、対象イベントの参加者数や開催状況、運営費用等によって変動します。 新たなサービスへの投資や今後の協業による業績への影響は、各取り組みの具体化に応じて確認してまいります。 本資料は、現時点で確定した増収・増益額や業績予想の上方修正を示すものではありません。 本資料には、サービスの充実、実施済みのイベント参加料金改定による効果、運営効率化、OLIとの協業および業績への影響等に関する将来予想に関する記述が含まれています。

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これらは現時点の情報や想定に基づくものであり、実際の結果は、会員数、継続率、イベント参加者数、開催状況、投資・運営費用、協業に関する検討状況その他の要因により異なる可能性があります。 当社は、法令上必要な場合を除き、これらの記述を更新する義務を負いません。