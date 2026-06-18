リーフラス、2026年第1四半期は過去最高業績 ソーシャル事業が牽引

リーフラス株式会社（東証グロース：7082）は、2026年12月期第1四半期の連結業績を発表。売上高、調整後営業利益、純利益が過去最高を記録。ソーシャル事業が前年比24.1%増と大きく成長した一方、スポーツスクール事業も5.6%増収。戦略的M&A投資により営業利益は減少したが、実質的な経営体力は強化。2026年度は部活動地域展開の改革実行期間初年度と位置付け、国策の追い風を活かす方針。

リーフラス 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 大介）は、2026年12月期第1四半期（2026年1月～3月）の連結業績を発表しました。 当四半期は、売上高、調整後営業利益、純利益のすべてにおいて 過去最高 を記録し、順調なスタートを切りました。

売上高は前年同期比で大幅に増加し、特にソーシャル事業が24.1%増と大きく伸びました。 スポーツスクール事業も5.6%の増収を達成し、月会費の値上げ効果により収益基盤が強化されました。 一方、営業利益は戦略的なM&A費用の発生により減少しましたが、これは将来の非連続な成長を見据えた投資であり、実質的な経営体力は向上しています。 セグメント別の詳細を見ると、スポーツスクール事業では、会員数の一時的な減少があったものの、月会費の値上げにより安定した収益が確保されました。

同社は全国47都道府県で13種目のスクールを展開し、会員数とスクール数で国内No.1の実績を誇ります。 指導理念として「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」を掲げ、非認知能力の育成に注力した独自プログラムが差別化要因となっています。 ソーシャル事業では、部活動支援事業が国策の追い風を受け拡大しており、放課後等デイサービスもM&Aにより事業規模が拡大しました。2026年度は部活動地域展開の「改革実行期間」初年度であり、同社はこの機会を最大限に活用する方針です。

投資活動によるキャッシュフローはマイナス23百万円（前年同期はマイナス5百万円）となりましたが、これは積極的なM&Aによるものです。 連結業績予測は変更なく、売上高・営業利益ともに二桁成長を見込んでいます。 営業利益は710百万円～840百万円の範囲（前年同期627百万円）と予想され、13.2%～33.9%の増益が見込まれています。 同社は今後もM&Aを含めた会員増加と事業拡大に注力し、国境を越えて子どもたちの笑顔と成長を支える挑戦を続けるとしています。

将来の見通しに関する記述にはリスクが伴いますが、同社の強固なビジネスモデルと成長戦略は、持続的な価値創造を可能にすると期待されます





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リーフラス 決算 過去最高 ソーシャル事業 M&A

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