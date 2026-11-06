リーズ・ユナイテッドのファルケ監督は、バオヤ選手がプレミアリーグで即戦力となるには時間が必要と強調。リュテール氏の成功例を引き合いに、クラブ内外への配慮を求めた。

リーズ・ユナイテッド のユリアン・ ファルケ監督 は、若手ウイングの バオヤ 選手に対する期待値の調整を求め、彼の プレミアリーグ での適応には時間が必要であると明確な姿勢を示した。 ファルケ監督 は、一部のファンや関係者が バオヤ 選手を「素晴らしい選手」と称賛していることに対し、彼を直接観戦した経験がないにもかかわらず、噂だけで判断するのは誤りだと指摘した。監督は、 バオヤ 選手がまだフィジカル面で プレミアリーグ の激しい競争に耐えうる準備が整っていないと強調し、即座に大きな影響を与えることは現実的ではないと断言した。

プレミアリーグの激しさとの物理的格差

ファルケ監督は、バオヤ選手がプレーに追加する必要がある要素として、より高いフィジカルの強さ、判断力、そしてフィニッシュの精度を挙げた。監督は、バオヤ選手がブンデスリーガのフランクフルト所属時に不動のレギュラーではなかった事実にも言及し、ドイツのトップリーグは優れた商品ではあるものの、世界最高峰のリーグであるプレミアリーグよりもレベルの違いを生み出すことが容易であると説明した。この環境の違いにより、ブンデスリーガでベンチ而坐していた若手が、すぐにリーズの主要選手として活躍できると期待することはできないとの見解を示した。

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リュテール氏育成の成功事例参照

ファルケ監督は、バオヤ選手に必要な忍耐の重要性を説明するため、3年前にジョルジニオ・リュテール選手を採用した際の経験を引き合いに出した。リュテール選手は2023年1月、ホッフェンハイムから4050万ユーロの移籍金でリーズへ加入し、当初は「スーパースター」としての期待に応えることに苦労した。ファルケ監督は、彼に対し毎日水をやり、抱きしめるような細やかなケアを行い、植物が花開くように成長を促した結果、誰もがその名前を称え、リーズは信じられないほどの高額な移籍金で彼を売却することに成功したと振り返った。

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リュテール氏のその後のキャリア軌跡

ジョルジニオ・リュテール選手は、最終的に2024年8月にブライトン＆ホーヴ・アルビオンへ4670万ユーロで移籍した。現在のブライトン監督であるファビアン・ヒュルツェラー監督の下、リュテール選手はプレミアリーグの試合では切り札としての起用にとどまっているものの、ユーロコンフェレンスリーグでは定期的に多くの出場時間を得ている。この事例は、選手がすぐにトップレベルのリーグで定着するのではなく、段階的なプロセスを経て成長していく必要があることを示す具体例として、ファルケ監督によって参照されている。監督はこの経緯から、若手の育成には長期的な視点と戦略的な忍耐が不可欠であるとの教訓を得ている。

メディアとファンへの今後の姿勢要請

現在、ファルケ監督はバオヤ選手に対してもリュテール氏と同じような忍耐強いアプローチを求めている。監督は記者会見の場だけでなく、日常の生活空間であるスーパーマーケットに至るまで、バオヤ選手の優越性を強調する言動を慎むよう丁重に要請した。ファルケ監督は、メディアやサポーターが若手に過度なプレッシャーをかけず、彼に一息つく時間を与え、クラブと一体となって取り組みを続けることを要望した。この連携により、クラブはバオヤ選手の潜在能力を最大限に引き出し、長期的な成長を支援することができると強調している。