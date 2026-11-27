リーズ、ブレントフォード、クリスタル・パレスが、1月の移籍市場を前に、レスターとプロ契約を結んでいないビスマーク・オウスを巡りイタリアやオランダのクラブと争っている。

が報じている。18歳のオウスは昨季のU-18 プレミアリーグ で12得点7アシストを記録し、今季もレスターのU-18チームで継続的にプレーしている。 トップチームでのデビューはまだだが、 プレミアリーグ 2と プレミアリーグ カップではU-21チームでの出場機会も得ている。

同報道によると、オウスを巡る争いはイングランドのトップリーグにとどまらず、イタリアとオランダのクラブもレスターの育成組織で着実に成長する姿を注視している。 オウスにはイングランドとガーナの代表資格があるほか、イタリアのパスポートも保持している。 これは円滑な獲得を目指す欧州クラブにとって大きな利点と見られている。 18歳になったばかりのオウスは、レスターとまだプロ契約を結んでいない。 この状況から近い将来の去就を巡る憶測が強まっている。

Advertisement

レスターはアカデミーでも特に将来を期待される選手の一人に正式なプロ契約を提示したいと強く望んでいるが、引き留めには大きな課題が立ちはだかる。 現在リーグ1で7位につけるレスターは、将来を期待される若手を数多く育ててきた。 一方、トップリーグのクラブが関心を寄せる選手を引き留めるのは難しい。 最も分かりやすい例は昨夏、同じくアカデミー出身のジェレミー・モンガが1250万ポンドの移籍金でマンチェスター・シティに加入したことだ。