リーズ・ユナイテッドがスタンフォード・ブリッジでチェルシーを4-1で破り、1999年以来となるリーグ戦勝利を収めた。主将アンパドゥがチームの決断力を称える一方、欧州大会出場権争いにおける次の課題も提起。

リーズ・ユナイテッド は、 スタンフォード・ブリッジ で行われたチェルシーとの試合で4-1という大差で快勝した。この勝利により、ヨークシャーの名門クラブは1999年以来となる敵地でのリーグ戦勝利を手にした。さらにこの結果により、 リーズ・ユナイテッド は 欧州大会 出場争いにおける有力候補の一つとして浮上している。

25年ぶりの歴史的反転劇と試合展開

リーズ・ユナイテッドにとって今回の勝利は、長年続く重圧からの解放を意味するものであった。ロンドン西部で後半に圧倒的な戦いを見せたチームは、激しいライバル関係にある相手に対し、見事な粘り強さで逆転劇を演じた。この歴史的な白星は、敵地まで駆けつけたサポーターの記憶に長く残る結果となった。

Also read 高橋藍「得点力、攻撃力は一段とレベルを上げられる」ポーランドの環境、レベル、人気を語る…独占コラム「百花繚藍」

試合は当初、リーズの意図通りに進まなかった。エマニュエル・エメガのゴールによりチェルシーが先制したからである。夏に移籍し、ロンドンのクラブで初先発を果たしたオランダ人FWは、25分に左足で強烈なシュートを放ち、移籍後初ゴールを挙げてスコアを広げた。

しかし、そのわずか3分後には状況が一変した。ノア・オカフォーがチェルシーの守備陣の混乱を突いてファーサイドの隅へシュートを流し込み、同点に追いついた。この瞬間を境に流れはリーズに傾き、後半の戦いぶりはチームの決定力の良さを象徴するものとなった。

Advertisement

主将アンパドゥが称えるチームのパフォーマンス

試合終了直後、ウェールズ代表の主将イーサン・アンパドゥは、ファンの高い期待に応えることの重要性を強調した。記者団に対して、この試合の歴史的意義とファンが何を望んでいるかを理解していると述べた。アンパドゥは、ここでの長年の勝利への渇望に応えたパフォーマンスに対して、チームは喜んで良いはずだと語った。

アンパドゥは、この結果を終着点ではなく、さらなる成長への足がかりと捉えるべきだと指摘した。現体制下でのチームの戦術的な進化について、転機を語る声もあるものの、失敗から学び改善に努めることが必要だと述べた。26歳のMFは、チームが以前より成長したことを示す一歩だと位置づけている。

逆転劇のキープレーと主要選手のパフォーマンス

リーズの逆転劇を決定づけたのは、ミッドフィールダーのノア・オカフォーとジェイデン・ボーグル、そしてブレンデン・アーロンソンたちの活躍であった。オカフォーは、前半に同点ゴールを決めただけでなく、後半58分には跳ねたボールに反応してゴール上部へ蹴り込み、アウェーチームの主導権をさらに強めた。

また、ジェイデン・ボーグルのゴールに向かうシュートをモーガン・ロジャーズが腕でブロックした事態を受け、マイケル・オリバー主審はPKを宣告した。ドミニク・カルバート＝ルーウィンが冷静にゴール下隅へ決め、リーズが逆転に成功した。このPK機会の獲得も、チームの攻撃的な姿勢が実を結んだ結果であった。

Advertisement

勝利を決定づけたのは、後半アディショナルタイムのブレンデン・アーロンソンのプレイである。アーロンソンはハーフウェーラインから抜け出し、冷静にゴール下隅へ流し込んだ。このゴールによりリーズは4点差をつけ、スタンドから長い拍手を送られる勝利を確実にしたものとなった。

欧州大会出場争いにおける次の段階と課題

リーズ・ユナイテッドは、この快勝により欧州大会出場権争いにおけるポジションを固めつつある。しかし、主将イーサン・アンパドゥが指摘するように、この勝利がすべてではない。チームは戦術的な進化を遂げつつあり、今後のリーグ戦でも同じような集中力と決定力を維持することが求められる。

チェルシーとの一戦で示した攻撃的なプレイスタイルと守備の組織力が高まれば、リーズ・ユナイテッドは上位争いにおいてより有力な候補となる可能性がある。次なる試合でも、敵地で得た自信を持ち、ホームでの戦いと併せて欧州進出への道筋を明確にしていくことがクラブにとっての重要課題である。