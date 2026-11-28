リーズ・ユナイテッドのMF田中碧がコベントリー戦で得点の起点となり、3-0勝利に貢献。プレミア復帰後初の3連勝で暫定6位に浮上し、チームの勢いを高めた。

リーズ・ユナイテッド のMF 田中碧 が、ホームの コベントリー・シティ 戦で先発出場し、チームの3-0勝利に大きく貢献した。この勝利により、リーズは プレミアリーグ で3連勝を果たし、暫定順位で6位に浮上した。田中は28歳で、この試合では後半25分までフィールドを駆け抜け、攻守にわたる活躍を見せた。

田中碧の躍動と3連勝の舞台裏

この日の試合は、リーズ・ユナイテッドにとって攻守のバランスが完璧な内容だった。前半18分、田中碧は豊富な運動量で相手のボールを奪取すると、そこから即座に逆襲を仕掛けた。このプレーはそのまま決定機につながり、チームの先制点を生むきっかけとなった。

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続く前半40分には、FWカルバートルインがゴールを決めでリーズが先制に成功する。さらにその5分後には、MFロングスタッフが追加点を奪い、試合を有利な展開へと持ち込んだ。田中は前半を通じてその支配的なプレーぶりでチームを牽引し、後半21分には3点目の起点となる重要なプレーを見せた。

コベントリー側にも日本代表MF坂元達裕が出場していたが、後半19分に退場処分となり、数的不利の中で試合を運ばざるを得なくなった。リーズはそのまま試合を支配し、3-0というスコアでゴールマウスを守り切った。

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田中の契約延長とホーム無敗記録

田中碧の活躍は、昨シーズンからの契約延長の効果も示している。2024年夏にドイツ2部リーグのデュッセルドルフからイングランド2部のリーズへ移籍した田中は、その年のプレミアリーグ昇格に貢献。在籍3季目となる今季、27日には契約を2029年まで延長するとの報道があった。

この勝利により、リーズ加入後におけるホームでの先発試合の記録が更新された。2部リーグ時代を含め、公式戦で26勝4分けとし、ホームでの先発出場30試合無敗という驚異的な成績を残している。これは、チームが安定した強さを維持している証左である。

チェルシー戦に続き、今季初めてとなる3点差での勝利を飾ったことは、チームの自信にもつながった。ファンにとっては長年の苦しみから解放され、昔の栄光が戻ってくるかもしれないという期待感を高める結果となった。

ファルケ監督の冷静な評価と今後の展望

リーズ・ユナイテッドのファルケ監督は、勝利後の会見で選手たちの集中力の高さを称賛した。監督は「チェルシーに勝った後、誰もが興奮して浮かれてしまうこともある。昇格チーム（コベントリー）とのホームゲームで、どうなるか不安もあったが、全員が集中力を保っていた」と振り返った。

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プレミアリーグでは5年半ぶりに3連勝を達成したが、監督は油断しないよう警告を発した。ファルケ監督は「ファンは30年近くも苦しみ、昔の栄光が戻ってくるのを待ち望んでいたのだから、夢を見て、大きな目標を掲げ、喜ぶ権利がある」とファンへの配慮を示しつつも、以下のように続けた。

「我々は決して浮かれていない。昇格2シーズン目は通常は厳しくなるもの。集中力を維持し、気を引き締めていく」と、今後の厳しい戦いに向けての姿勢を明確にした。リーズ・ユナイテッドは、田中碧を中心とした中盤の支配力で、さらに上位争いを目指していく。