アデン城をモチーフにしたイベントで新領地や16番目のクラスローグの発表があり、2027年には既存クラスのリブート、特性システムの導入、PvP改革などが示された。

「アデン城」をモチーフに装飾されたKINTEX第2展示場7B・8ホールでは，1部「アデンへの招待（10：00〜16：00）」と2部「アデンの夜（17：00〜22：00）」の2部構成でプログラムを展開。

会場内には戦闘や狩りをテーマにした8種類の体験型アトラクションや各タイトルの試遊ゾーン，オリジナルグッズを作れる「アデン製作所」のほか，AMDやRazer，MSIなど計14のパートナー企業がコラボブースを出展し，来場者でにぎわっていた。 狩り場の階層化およびファーミング要素の強化に加え，装備から新たな強化素材を抽出する「錬金術」や，アデナで主要アクセサリーや限定特典を購入できる「アデナショップ」を新設。2027年は新規クラスの追加を行わず，既存クラスのリブートに注力し，スキルツリー形式の「特性システム」と「共用スキル」を導入する。

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また，緊張感あるPvPを取り戻すため「不滅の加護」システムを廃止し，死亡時のアイテムドロップ仕様（アデナでの復旧は維持）へと回帰する方針が示された。 会場では海上貿易都市「トリア」をはじめとする新領地や新システム，16番目の新クラス「ローグ」，さらにはサーバー侵攻戦や日・韓・台の3地域による国家対抗戦などの大型コンテンツが発表された。