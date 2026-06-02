リーガロイヤルホテル東京、従業員用女性トイレに無料生理用品サービス「OiTr」を導入 女性の働きやすさ向上へ

オイテル株式会社は、女性個室トイレへの生理用ナプキン無料常備サービス「OiTr」をリーガロイヤルホテル東京の従業員用施設に導入。ホテル側は女性スタッフの声を反映し、工作时の生理に関する不便解消を狙う。国内外での生理支援の取り組みと日本の現状にも言及。

全国の商業施設や交通機関、公共施設、オフィス、学校などの女性個室トイレに 生理用ナプキン を常備し、無料で提供する日本初のサービス「OiTr（オイテル）」を展開するオイテル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：﨑山 真）は、「トイレットペーパーのように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」の実現を目指し、新たに「 リーガロイヤルホテル東京 （東京都新宿区）」の従業員用女性個室トイレにOiTrを設置し、2026年5月28日よりサービスを開始しましたことをお知らせいたします。

リーガロイヤルホテル東京では、株式会社ロイヤルホテルと連携し、女性の視点から「働きがい」と「働きやすさ」の両立を目指す社内横断チーム「RWC（RIHGA Women's Committee）」の活動を推進しています。 今回のOiTr導入も、現場で働く女性スタッフの声をもとに実現した取り組みの一つです。 ホテルでは、長時間勤務や泊まり勤務も多く、持ち場を離れづらい環境や、備品利用時に上司へ申し出ることへの心理的負担など、月経にまつわる不便さが課題となっていました。

OiTrは、必要なタイミングで女性用トイレ個室内から利用できる点がこれらの課題解決につながると判断し、導入を決定しました。 日本では「生理の貧困」が経済的な問題として捉えられがちですが、世界的には、生理用品はもちろん、清潔な水や衛生的な環境、生物学と生殖に関する教育など、生理に最低限必要なものにアクセスできない状態を指します。 生理用品にアクセスできないことは、単なる物質的な問題ではなく、尊厳・健康・教育・労働といった生活全体に深刻な影響を与えます。

世界では無償提供・軽減税率・税撤廃などの対策が進む一方、日本では支援が自治体単位にとどまっているのが、いまだ現状です





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