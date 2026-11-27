リーガルテック株式会社は、繊維メーカーの研究開発や知財部門を対象に、AIデータプラットフォーム「IPGenius」向けの「素材・加工条件整理ワークフロー」を提供を開始した。本サービスは、原糸素材や加工条件など分散した技術情報を横断的に整理し、発明候補の抽出や知財調査の支援、そして社内での知識継承を促進するものである。

原糸・樹脂・織編構造・染色加工条件・耐久性評価を横断的に整理し、発明候補の抽出と先行技術調査・FTO調査の事前準備、知識継承を支援 リーガルテック 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：平井 智之）は、繊維・高機能繊維メーカーの研究開発部門・知財部門・品質保証部門・製造技術部門を対象に、「素材・加工条件整理ワークフロー」の提供を開始した。

本ワークフローは、AIデータプラットフォーム「IPGenius」の導入企業向けに提供するものである。 研究ノート、試作・加工記録、特許明細書、品質評価データなどに分散する原糸素材、樹脂成分、織編構造、染色・後加工条件、耐久性評価に関する情報を横断的に整理し、発明候補の抽出、先行技術調査・FTO調査前の情報整理、および過去の検討データの再利用を支援する。 本ワークフローでは、これらの技術情報を共通の手順で整理することにより、研究開発部門と知財部門の連携を支援するとともに、加工条件の検討経緯や技術的な判断理由の蓄積と、組織内の知識継承を促進する。

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繊維・高機能繊維の製品特性は、原糸の素材や繊度、フィラメント数、断面形状などの糸の仕様に加え、織物・編物・不織布などの構造、さらに染色・撥水・難燃・抗菌・コーティングといった加工条件など、多数の技術要素の組み合わせによって左右される。 こうした研究開発現場では、以下のような実務課題が生じやすい。 さらに、染色加工や後加工を外部の協力工場に委託している場合、加工条件や試作結果のやり取りがメールや個別ファイルに分散し、開発経緯を一元的に把握することが難しくなる場合もある。