リヴァプールが、フロリアン・ヴィルツの1月補強での控えとして、アヤックスの17歳MFで生粋のリヴァプールファンでもあるアブデラ・ウアザンを狙っている。

によると、 リヴァプール の補強担当チームはヴィルツの頼れる控えを探しており、ワエル・モヒヤ、ヒルベルト・モラと並んでウアザンを獲得候補に挙げている。 クラブはヴィルツの最近の好調ぶりを喜んでいるものの、ウォードはドイツ代表に創造性を発揮する役割を一人で担わせることはできないと考えている。

そのためリヴァプールは、移籍市場の再開時に控えの司令塔を確保すべく動きを強めている。 過去10年間にアヤックスの名門アカデミーから輩出された中でも屈指の有望株と広く評価されるウアザンは、すでにクラブと代表の双方で歴史に名を刻んでいる。 身長約183cmの17歳は、今世紀のエールディヴィジでアヤックスの選手として得点した史上4番目に若い選手であり、モロッコA代表史上最年少の得点者でもある。

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現在はアムステルダムで左サイドのアタッカーとして起用されているが、本来はトップ下の選手で、ユース年代ではインサイドハーフとしてもプレーした。 技術と視野を高く評価されるウアザンは、16歳でモロッコ代表としてU-17アフリカネイションズカップを制している。 重要な点として、同メディアはウアザンが幼少期からのリヴァプールファンで、アンフィールドでプレーすることを夢見ていると伝えており、冬の移籍が実現する可能性は十分にある。

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リヴァプールのウアザン獲得への動きは、アルネ・スロット体制下での深刻な低迷を経て、ウォードとアンドニ・イラオラ監督が若い選手を中心に長く覇権を握るチームを築こうとする、より大きな取り組みの一環だ。 その復調を印象づけたのが、先日のマンチェスター・ユナイテッド戦での圧勝だった。 この試合でヴィルツは、プレミアリーグにおけるクラブ記録となる10回のチャンスを一人で作り出した。 これにより、クラブと代表での直近9試合の先発出場における成績は6得点4アシストとなった。

当時のクラブ史上最高額の移籍金で加入したヴィルツは、マンチェスター・ユナイテッド戦でリオ・ングモハ、ジェレミー・ジャケら若い才能に加え、ドミニク・ソボスライ、ブラッドリー・バルコラ、ビクトル・ムニョスとともに活躍した。2009年生まれ世代の傑出した選手であるウアザンを、2008年生まれの逸材ングモハと組ませれば、リヴァプールの長期的な攻撃の核をさらに盤石にできるだろう。