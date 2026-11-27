リヴァプールもマンチェスター・Uとともにニューカッスルの左SBルイス・ホールを注視。交渉開始にはサイドバック史上最高額の6600万ポンド超が必要とみられる。

』によると、 リヴァプール は ニューカッスル 側に獲得の余地が生じた場合に備え、状況を把握するための照会を行った。22歳のホールは夏に マンチェスター・ユナイテッド への大型移籍が盛んに取り沙汰されていたが、9月に少年時代から応援してきたクラブと2031年までの新契約を結んだ。

それでもニューカッスルは、貴重な戦力であるホールを売却する意思は一切ないとの姿勢を崩していない。 以前に獲得を逃した後も、チェルシーのアカデミー出身であるホールへのユナイテッドの評価は揺らいでいない。 新たにオールド・トラッフォードの指揮官となったマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、失点の多い守備陣の立て直しを強く望んでいる。 その優先課題を浮き彫りにしたのが、先週日曜日にアンフィールドで喫した0-4の大敗であり、クラブは引き続き守備陣にトップレベルの補強を求めている。

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一方のホールは、セント・ジェームズ・パークでマティアス・ヤイスレ監督率いるチームの中核として地位を確立し、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表でも輝きを放ち続けている。 同メディアは、ホールの急成長こそ、前例のないオファーが届かない限りニューカッスルが他クラブからの打診を拒む構えである理由だと指摘している。 リヴァプールが獲得に動けば、イングランドの宿敵同士による争奪戦に発展する可能性がある。