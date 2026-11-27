リヴァプールは来夏の大型補強に向け、バイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラとモンツァのFWグスタボ・ヴァレラを狙っている。

』によると、 リヴァプール は モンツァ の新星ヴァレラに関心を寄せる一方、ムシアラの来夏の獲得も検討する構えだ。 ドイツでは、23歳の バイエルン MFには来夏に有効となる契約解除条項があり、以前から獲得を望むクラブが注視していると報じられている。

ただし、情報筋は移籍に「非常に高額な」費用がかかると警告しており、リヴァプールはまずムシアラのコンディションが証明される必要があると考えている。 ムシアラは、試合中に時折発作を引き起こす神経疾患を発症し、苦しいシーズンを送っている。 夏のワールドカップではドイツ代表として多くの試合に出場したものの、今季のブンデスリーガでの先発はここまでわずか1試合。 バイエルンは問題の原因を突き止められるよう、ムシアラを支援している。

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同報道によると、ブンデスリーガの強豪バイエルンはムシアラの将来を「懸念」し、かつての最高の状態に戻れるかどうかについて懐疑的だ。 ミュンヘンで「巨額の契約」を結んでいるムシアラが出場できる機会は少なく、クラブは高額な給与を払い続けることを懸念している。 これを受け、ドイツサッカー界では物議を醸す議論が起きており、リヴァプールもその動向を注意深く見守っている。 リヴァプールはムシアラの獲得を目指す一方、イタリアでの攻撃陣の補強に向けても好材料を得ている。