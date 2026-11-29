エヴァートンと1-1で引き分けたリヴァプールの選手を詳しく採点。ドミニク・ソボスライが好印象を残す一方、ジェレミー・フリンポンのオウンゴールが響いた。

キャプテンはいつもの冷静さで最終ラインを統率し、頼もしい存在感を示した。 個人での競り合いを制し、ボールを回収して攻撃につなぎ直すうえでも重要な役割を果たし、 リヴァプール が圧力をかけ続けることを可能にした。

的確なポジショニングでエヴァートンのカウンターをほぼ起点から封じたが、守備の安定を無失点につなげられなかったことは悔やまれるだろう。 グディソン・パークの熱気の中でも、この若手は驚くほど落ち着いていた。 エヴァートンの前線を狙ったロングボールを好判断で何度もカットし、後方からは前進を促すパスを出した。 重圧のかかる一戦での起用に応える、成熟したパフォーマンスだった。

Advertisement

左サイドで精力的なプレーを披露。 常にパスの受け手となり、幅を確保して危険なクロスを何本もペナルティーエリアへ送り込んだ。 攻撃への貢献と献身的な守備をうまく両立し、自身のサイドからエヴァートンにほとんど好機を与えなかった。 リヴァプールで明らかに最も際立った選手。