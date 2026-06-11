リヴァプールの新星プリンス・シセがプロ契約を締結：伝説の父ジブリルを超える挑戦

元リヴァプールFWジブリル・シセの息子であるプリンス・シセが、リヴァプールFCと初のプロ契約を結んだ。FWからCBへ転向し、類まれなるスピードを武器にチームを牽引する17歳のディフェンダーが、父の栄光を追い、自らの道を切り拓こうとする。

イングランド・プレミアリーグの名門 リヴァプール FCにおいて、新たな世代の台頭を告げる重要なニュースが舞い込んだ。 かつて同クラブでストライカーとして君臨し、チャンピオンズリーグ優勝という最高の栄誉を勝ち取った ジブリル・シセ の息子、 プリンス・シセ が、ついに リヴァプール との初の プロ契約 を締結したのである。17歳という若さでこの大きなステップを勝ち取った彼は、2025-26シーズンに向けてチームの飛躍を担う存在として期待されており、すでにユースチームの中では不可欠な中心選手としての地位を確固たるものにしている。

今回の契約は、リヴァプールが誇る最先端のトレーニング施設であるAXAトレーニングセンターで研鑽を積んだ、極めて有望な8人のアカデミー選手の一人として、クラブが彼に高い評価を与えた結果である。 プリンスは、単に名選手の息子という肩書きに甘んじることなく、血の滲むような努力と戦術的な適応力を通じて、自らの価値を証明してきた。 特に2025-26シーズンのU-18チームにおける活躍は目覚ましく、リーグ戦全19試合に出場してチームの守備ラインを統率し、そのうち4試合ではキャプテンマークを巻いてリーダーシップを発揮した。

彼の存在は、チームに安定感と自信をもたらしており、指導陣からも絶大な信頼を寄せられている。 特筆すべきは、プリンスが歩んできたポジション転換の軌跡である。 父親のジブリル・シセは、リヴァプールで79試合に出場し24得点を挙げた破壊的なストライカーであり、そのスピードと得点力でアンフィールドの観衆を魅了した。 血統的に見れば、プリンスもまたフォワードとして道を歩むことが自然な流れであったが、彼は昨シーズン、大胆にもセンターバックへのコンバートを決断した。

現代サッカーにおいて、センターバックには単なる対人能力だけでなく、高いビルドアップ能力と、相手の高速カウンターを止めるための圧倒的なスピードが求められる。 プリンスはこの転向によって、自身の最大の武器であるスピードをディフェンス面で活用することを学び、それが結果として彼自身のみならず、アカデミーチーム全体の守備力の向上という大きな成果をもたらしたのである。 攻撃者の思考を持つディフェンダーとして、相手の動きを先読みし、的確なタイミングでインターセプトを行う彼のスタイルは、現代的なセンターバックの理想形に近いと言えるだろう。

また、プリンスはメディアやクラブ公式HPのインタビューにおいて、父ジブリルへの深い敬意と、同時にライバル心とも取れる率直な感情を明かしている。 彼は父のプレーハイライトを繰り返し視聴し、そのダイナミックな動きや、当時の型破りなヘアスタイルを含めた個性に強い関心を示していた。 しかし、自身の現状については非常に現実的に捉えており、プリンスは「父のようなストライカーとは、今の僕でも対戦したくない。 彼は本当に素晴らしい選手だった」と語りつつも、「自分の方が少し速いかもしれない」という自信を覗かせている。

この遊び心のある自信こそが、彼が父という巨大な壁に押し潰されることなく、自らの個性を確立しようとしている証左であろう。 得点力という点では父に及ばなかったことを認めつつ、それをセンターバックという新たな役割で昇華させた彼の精神的な成熟度は、17歳とは思えないほど高い。 今後の展望について、プリンスは父がリヴァプールで成し遂げたチャンピオンズリーグ、FAカップ、そしてUEFAスーパーカップといった数々のタイトル獲得という栄光を、今度は自分自身の力で再現したいという強い野心を抱いている。

もちろん、トップチームへの昇格は険しい道のりであるが、彼は焦ることなく段階的な成長を目指している。 当面の具体的な目標として、各年代別の代表チームで着実に経験を積み、来シーズンにはU-21代表に定着することを掲げている。 リヴァプールという世界最高峰の環境の中で、伝説的な父の背中を追いながらも、自分だけのスタイルを築き上げようとするプリンス・シセ。 彼が将来、アンフィールドのピッチで、父がかつてそうであったようにサポーターの歓声を浴びる日が来ることを、多くのファンが待ち望んでいる。

彼のプロ契約は、単なる若手の昇格ではなく、リヴァプールの歴史に刻まれた名門の血脈が、新たな形で受け継がれた象徴的な出来事であると言えるだろう





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