リヴァプールMFジョーンズ、インテル移籍へ本格交渉 アカデミー出身選手の決断は？

リヴァプールのアカデミー出身MFカーティス・ジョーンズがインテル・ミラノへの移籍に向けて本格交渉中。契約延長を保留し、新天地を模索する25歳の選手の去就を報じる。

アンフィールド・アカデミーで育った リヴァプール のミッドフィールダー、 カーティス・ジョーンズ の去就を巡り、イタリアのセリエA王者 インテル ・ミラノが本格的な獲得交渉を開始したことが明らかになった。

イタリアの移籍市場専門家ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏の報道によれば、インテルのスポーツディレクター、ピエロ・アウジリオ氏とリヴァプールのリチャード・ヒューズ氏は先日モンテ・コンテで会談し、この25歳のイングランド人選手の移籍について予備的な話し合いを持ったという。 インテルは中盤の補強を目指しており、リヴァプールは今シーズンのプレミアリーグでタイトルを逃したことからチームの再建を進めている。 リヴァプールはリーグ5位で終えたものの、チャンピオンズリーグ出場権は確保した。

ジョーンズの現在の契約は来夏までで、クラブは週給5万ポンドの延長オファーを提示しているが、選手本人は回答を保留しており、新たな挑戦の可能性を検討している。 ジョーンズは今シーズン、チーム内での負傷者が相次ぐ中でも高い適応力を発揮し、右サイドバックのカバーなど複数のポジションをこなした。 全公式戦49試合に出場し、そのうち28試合で先発。 プレミアリーグでは34試合に出場して1得点を記録し、チャンピオンズリーグを含む欧州の大会でも9試合に出場した。

スタミナと戦術理解度の高さが評価され、ユルゲン・クロップ監督の下で欠かせない戦力として成長した。 しかし、アルネ・スロット新監督の下での序列が不透明であることや、より大きな役割を求めるジョーンズの意向も移籍の背景にあるとみられる。 もし移籍が実現すれば、このアカデミー出身選手にとっては輝かしいリヴァプールでのキャリアに幕を下ろすことになる。

トップチーム昇格以来、ジョーンズは全コンペティションで228試合に出場し、22得点25アシストを記録。8つの主要タイトル獲得に貢献し、特に2020年と2025年のプレミアリーグ優勝、2019年のチャンピオンズリーグ制覇を含む黄金期を支えた。 FAカップ、リーグカップ2回、コミュニティ・シールド、クラブワールドカップのトロフィーも掲げた。 インテルへの移籍が成立すれば、イタリアで新たな挑戦を始めることになる。 インテルはスクデット防衛を目指す中で、経験豊富な中盤の選手を求めており、ジョーンズの多才さは理想的な補強と見なされている。 交渉は今後加速すると予想される





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