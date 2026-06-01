リヴァプール、スロット監督が2シーズンで退任 優勝と悲劇を経て「誇りを持って去る」

リヴァプールFCのアーネ・スロット監督が2シーズン指揮を執った後に退任。初年度はリーグ20度目の優勝に導いたが、2年目は5位に終わり責任を取る形。ファンへの公開書簡で喜びと悲劇が交錯した日々を振り返り、クラブの遺産と未来への自信を表明。ディオゴ・ジョタの死など困難な時期も共有した。

リヴァプールFC の アーネ・スロット 監督は、アンフィールドで2シーズン指揮を執った末にクラブを去ることが決定した。 スロット監督は初年度にリヴァプールを プレミアリーグ 優勝、特に20度目のリーグタイトル獲得とチャンピオンズリーグ出場権確保に導いた。

しかし2年目の今シーズンは結果が安定せず、5位でフィニッシュ。 この成績に対して責任を取り、クラブとサポーターに心からの別れを告げた。 スロット監督はファン向けに公開書簡を発表し、アンフィールドのトンネルを歩く複雑な感情、クラブの長い歴史と遺産に対する敬意、そして未来への決意を綴った。 彼は選手たちが築いた堅実な基盤と、新たな世代が物語を紡ぐ準備ができていることに自信を示した。

初年度の優勝は、35年ぶりのリーグタイトルとして街全体を祝賀ムードに包み、100万人が参加したパレードと共に記録された。 スロット監督はトロフィーがクラブ全体の努力の結晶であり、ファンの熱烈なサポートによってさらに意味が深まったと感謝を表明した。 また、2020年に多くのものを失ったファンと喜びを分かち合えたことは大きな意味を持ったとした。 さらに、ウォーター・ストリートで発生した事件に言及し、コミュニティの思いやりと団結を称賛。

ピッチ外では、2024年7月にフォワードのディオゴ・ジョタが交通事故で亡くなる悲劇が発生。 スロット監督はチームがこの困難を乗り切ったこと、リヴァプール・ファミリーが示した愛と思いやりを称え、ジョタの記憶を永遠に胸に刻むと記した。 スロット監督の在任中、喜びと悲劇が交錯する2シーズンがまとめられた





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リヴァプールFC アーネ・スロット プレミアリーグ 退任 優勝 ディオゴ・ジョタ

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