リヴァプールがクラブ・ブルッヘに勝利したチャンピオンズリーグの一戦後、ファン・ダイクがイサクの好調を称賛。エヴァートンとのマージーサイド・ダービーに臨む。

リヴァプール の フィルジル・ファン・ダイク が、クラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグで決勝点を挙げた アレクサンデル・イサク を「傑出した」才能と絶賛した。 スウェーデン代表FWはベルギーでの一戦で主役となり、得点を量産。

アンドニ・イラオラ率いるチームの攻撃に欠かせない存在となっている。 リヴァプールはベルギーでのクラブ・ブルッヘ戦に3-0で快勝し、好調を維持した。 英国史上最高額タイの移籍金で加入したアレクサンデル・イサクは2得点を記録。 巧みな動き出しからヤン・ゾマーの頭上を越すチップシュートでこの夜の得点を締めくくった。

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フロリアン・ヴィルツもゴールを挙げた。 スウェーデン代表のイサクは、この2得点で今季の得点数を10に伸ばした。 直近10試合では7得点を記録している。 また、クラブ史上8人目となるアウェー6試合連続得点を達成し、負傷に苦しんだ加入初年度を完全に過去のものとした。