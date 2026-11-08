リヴァプールがクリスタル・パレスを3-1で撃破しアンドニ・イラオラ監督の下で勝利を収める

リヴァプールがクリスタル・パレスを3-1で破り、アンドニ・イラオラ監督率いるチームが勝ち点3を奪取した。アレクシス・マック・アリスター、フロリアン・ヴィルツ、アレクサンダー・イサクの得点が試合を決定づけた。

リヴァプール はセルハースト・パークで開催された クリスタル・パレス との対戦で、戦術面の優位性を示し3-1で快勝した。 アンドニ・イラオラ 監督率いるチームは、序盤から主導権を握り試合を有利に進めた。この勝利により、 リヴァプール は勝ち点3を手にすることとなった。

前半40分、ドミニク・ソボスライとの素早いパス交換からアレクシス・マック・アリスターがゴールを記録した。この得点により、アウェーチームがふさわしいリードを得て前半を終えた。リヴァプールの巧みなポジショニングは、パレスの守備ブロックを揺さぶることに成功した。

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後半も攻撃継続でリードを広げた展開

後半に入ってもリヴァプールの攻撃の手は緩まなかった。ブラッドリー・バルコラの好プレーから生まれたチャンスに、フロリアン・ヴィルツがゴールを決めてリードを広げた。パレスが必死に前へ出た際、その背後のスペースを突いた形が効果的だった。

試合終盤の89分には、アレクサンダー・イサクが3点目を追加した。リヴァプールのボールを失った直後のプレスと組織的な陣形は、パレスにとって対処しきれないものであった。これらの得点により、試合の流れは完全にリヴァプールに傾いた。

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ディフェンス面での堅実な対応と失点

パレスからエディ・エンケティアによるPKで1点を返されたものの、勝敗は揺るがなかった。ブラジル人GKは長い時間にわたって出番が少なかったが、集中を切らさなかった。試合を通じて6本のシュートをセーブしており、堅実なパフォーマンスを見せた。

パレスの最初のプレスをかわす上で、リヴァプールの配球も重要であった。24分にイエローカードを受けた選手もいたが、全体として堅実なプレーを見せた。パレスの空中戦での脅威に対抗するために必要なフィジカルの強さも発揮された。

主将のパフォーマンスと最終ラインの安定感

ジョー・ゴメスは試合終盤に交代するまで、主将として圧倒的なパフォーマンスを披露した。インターセプトはチーム全体で20回記録されており、ジョー・ゴメスはクリアで試合最多を記録した。これらの数字が、リヴァプールの最終ラインを高くコンパクトに保つことに貢献した。

パレスに一時的に押し込まれた場面でも、ジョー・ゴメスのリーダーシップは欠かせなかった。ブラジル人GKは試合を通じて6本のシュートをセーブしており、ディフェンス陣全体で高い組織力を示した。この結果、リヴァプールはアンドニ・イラオラ監督の下で勝利を収め、戦術的な優位性を証明した。