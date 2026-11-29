アンドニ・イラオラ監督はエヴァートンとのマージーサイド・ダービーで1-1の引き分けに悔しさを隠せなかった。ソボスライの先制点をオウンゴールで失ったリヴァプールは、イサクの決定力不足も批判。次戦への意地を示す。

アンドニ・イラオラ 監督は、日曜日にヒル・ディッキンソン・スタジアムで行われた エヴァートン との マージーサイド・ダービー で1-1の引き分けに終わった後、チームのパフォーマンスについて厳しい評価を下した。イラオラ監督は試合後、選手たちのプレーに「少し雑だった」と認め、勝ち点1では不十分だと強調した。 リヴァプール は理想的なスタートを切ったが、最終的な結果は双方が1点ずつ挙げ合う引き分けに終わった。

ソボスライの先制点をオウンゴールが帳消し

リヴァプールは試合開始早々、2024-2025シーズンの序盤から高いポテンシャルを見せた。開始から5分以内という極めて早い段階で、フロリアン・ヴィルツがセットプレーの形を作り出し、パスを供給した。これを受けたドミニク・ソボスライは、見事なシュートを決め、リヴァプールに理想的な先制点を挙げさせた。このゴールにより、リヴァプールは試合の主導権を握り、エヴァートンに圧倒的なプレッシャーをかけ続ける展開となった。

Also read 動画：予想外の“贈り物”、フリンポンがエヴァートン戦でリヴァプールの計算を狂わせる

しかし、その優勢な展開は一瞬で崩れた。前半の折り返し地点付近で、エヴァートンのキアナン・デューズベリー＝ホールが放ったフリーキックに対し、リヴァプールのディフェンダーであるジェレミー・フリンポンが処理を誤った。フリンポンはこのボールを自陣のゴールに突き入れ、結果としてオウンゴールとなってしまった。ソボスライ選手の努力が報われる形とはならず、スコアは1-1の同点に戻された。この失点は試合の流れを大きく変え、リヴァプールのリードは消え去った。

イラオラ監督が指摘した精度不足と決定力欠如

アンドニ・イラオラ監督は、試合後の会見でチームのパフォーマンスにおける明確な問題点を指摘した。イラオラ監督は、選手たちのボールタッチの正確さが欠けていたと述べ、それが結果的にチームの勝利を遠のかせた主要因であると説明した。特に、ペナルティーエリア内でのシュートシーンにおいて、選手たちがボールをうまく捉えきれなかった点を批判した。監督は、最後のプレーの質の低さが、得点差を生むことにつながったと強調した。

Advertisement

また、イラオラ監督はアレクサンデル・イサク選手が得た最大のチャンスについて言及した。前半終了間際に迎えたこの好機で、イサク選手はシュートを放ったが、ゴール枠の外へ外してしまった。監督は、これはリヴァプールにとって良い機会であり、勝ち点3を獲得するための重要な場面だったと語った。イサク選手の決定力不足が、チームの勝利を台無しにしたと評価し、残念な結果だったと述べた。

マージーサイド・ダービーにおける次の課題と展望

この引き分けにより、リヴァプールはマージーサイド・ダービーで勝ち点1を獲得したが、アンドニ・イラオラ監督はこれに満足していない。監督は、相手チームのエヴァートンに対して優位に立った試合内容であったにもかかわらず、その優位性をスコアに反映させることができなかったことを問題視している。特に、先制点を挙げた直後のケア不足や、チャンスからの得点機会の喪失は、今後のリーグ戦において致命傷となる可能性がある。

ヒル・ディッキンソン・スタジアムでのこの試合は、リヴァプールがシーズンの序盤で直面した課題を浮き彫りにするものとなった。アンドニ・イラオラ監督は、選手たちの技術的な精度を高めること、そして決定的な局面での冷静さを取り戻すことの重要性を再認識させた。次戦に向けて、イラオラ監督はチームの改善点を指摘し、より高いレベルのプレーを要求する姿勢を示した。エヴァートンとの対戦は1-1で終ったものの、リヴァプールの選手たちは次の試合でその悔しさをバネに戦う必要がある。