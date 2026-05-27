リヴァプール移籍のフランス人若手、キャリアパスと環境の明確さを語る

リヴァプールに移籍したフランス人若手選手が、高額移籍金に伴うプレッシャーや、ヨーロッパのビッグクラブからのオファーを断れなかった理由、そしてリヴァプールを選んだ明確なキャリアパスについて語った。チェルシーとの比較や、ヴァージル・ファン・ダイクから学べる環境への期待、同国人イブ・コナテの存在など、新天地での成長への意欲を示した。

高額な移籍金が伴う若手選手には、それ相応のプレッシャーがつきまとい、自身にその価値があるのかと自問自答する日々が続く。 それでも、本人は「最低限の素質は備えている」と感じており、「できるだけ多くの試合に出場したい」という強い意欲を見せる。

アンフィールドへの移籍の決め手となったのは、リヴァプールが提示した明確なキャリアパスだった。 当初はより小規模な移籍も検討していたが、ヨーロッパのビッグクラブからのオファーは簡単に断れるものではなく、「彼らにはそれなりの理由がある」と理解を示した。 最終的にリヴァプールを選んだ理由について、本人は「チェルシーではポジション争いが激しく、将来像も不透明だった」と回想する。 一方、リヴァプールでは、ヴァージル・ファン・ダイクのような世界トップクラスの選手と練習できるメリットが大きく、「ファン・ダイクから多くを学べる」と強調する。

さらに、同国人のイブ・コナテがチームにいることで、適応を手伝ってくれると期待する。

「あのような選手たちとトレーニングできるのは、本当に素晴らしいことだ」と語り、新たな環境での成長への意欲をにじませた。 肩の怪我からも回復し、今夏のプレシーズンには万全のコンディションで臨める見込みだ。 リヴァプールのコーチ陣の下で、自身の可能性を最大限に開花させることを目指している





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